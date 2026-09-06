Night Run: тысячи людей приняли участие в ночном забеге в Астане

В Астане в рамках принципа «Закон и порядок» был организован массовый ночной забег Night Run, передает официальный сайт акимата столицы.

Соревнования стартовали в 20:00 в Триатлон парке Алматинского района, где участники преодолели дистанцию в 5 километров.

«В Астане высокий спрос на бег. Доказательство тому — одновременное участие около 2 тысяч жителей в сегодняшнем ночном забеге. Полностью учитывая требования безопасности, мы запустили онлайн-регистрацию на сайте 2 сентября. Всего за один час успело зарегистрироваться такое количество людей. В целом за первое полугодие этого года в Астане мы уже провели более 21 забега и марафона. В дальнейшем мы продолжим проводить мероприятия для регулярного привлечения жителей к спорту», — рассказал заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигит Усербай.

Одной из особенностей забега стало то, что горожане участвовали абсолютно бесплатно, без каких-либо взносов, и получили специальные осветительные приборы, а также памятные медали.

«Я не так давно перевелся по службе в Астану. Сегодня впервые бегаю в Триатлон парке и получаю потрясающие впечатления. Осветительный прибор очень помог на темных участках. В целом в этом парке созданы все условия для бега и отдыха. Думаю, проведение забега в вечерней прохладе — правильное решение. Как вы сами заметили, желающих поучаствовать было очень много. Считаю, что это отличный вид отдыха и хорошая память», — поделился впечатлениями один из участников мероприятия Дархан Суюмбаев.

Хотя победителей на мероприятии не определяли, было много тех, кто стремился прийти к финишу первыми. В итоге с результатом 15–16 минут лидировал Алибек Нурмухамед.

«Я регулярно занимаюсь триатлоном с 2007 года. Поэтому я привык к бегу как днем, так и ночью. Доказательство тому — то, что я пришел первым на сегодняшнем забеге. Если бы таких массовых мероприятий было больше, среди наших жителей стало бы больше тех, кто ведет здоровый образ жизни. Лично я всегда стараюсь доказывать, что являюсь лучшим в каждом соревновании», — сказал участник ночного забега Алибек Нурмухамед.

В завершение мероприятия среди участников была разыграна лотерея, по итогам которой определились владельцы 10 велосипедов, также бегуны получили памятные медали.