Акселерационная программа Creative Shift стартовала в Астане

В Астане стартовала акселерационная программа Creative Shift, направленная на развитие креативного предпринимательства. Она помогает участникам разработать бизнес-модель, оценить рыночные перспективы проекта и подготовить его к коммерческой реализации, передает официальный сайт столичного акимата.

С 19 по 25 октября креаторы проходят практическое обучение под руководством казахстанских и международных экспертов. Программа охватывает маркетинг, брендинг, применение искусственного интеллекта и привлечение инвестиций.

Среди спикеров – специалисты с международным опытом: режиссер и сценарист более 20 анимационных фильмов Адай Абельдинов; соучредитель ER10 Media Эльнора Розмухамедова; эксперт по развитию международного бизнеса и венчурным инвестициям Jaeyeong Park; креативный директор с 25-летним опытом в сфере брендинга и генеративного искусственного интеллекта Edmond Yang; предприниматель и основатель академии BAIPKET Аксултан Кали.

Вместе с ранее проведенными буткемпами в Алматы и Шымкенте программа охватывает более 500 участников в трех городах Казахстана.

Авторы проектов, прошедших региональный отбор, продолжат работу в рамках семидневной менторской программы. На заключительном Pitch Day они представят свои разработки инвесторам и представителям бизнеса.

Задача программы – помочь креаторам подготовить проекты к выходу на рынок, выстроить устойчивую бизнес-модель и найти деловых партнеров.