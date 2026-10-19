Столичные пара пловцы завоевали серебро Азиатских Пара игр в Нагое

На V Азиатских Пара играх в японском городе Нагоя сборная Казахстана по параплаванию завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете 4×50 метров комплексным плаванием. В составе национальной команды выступили два представителя Астаны, передает официальный сайт столичного акимата.

В финальном заплыве казахстанские спортсмены показали результат 2 минуты 54,22 секунды и заняли второе место, уступив сборной Китая, которая финишировала с результатом 2 минуты 32,23 секунды.

Третье место заняла команда Таиланда с результатом 3 минуты 8,20 секунды.

В составе сборной Казахстана выступили столичные спортсмены Али Турганбеков и Сиязбек Далиев, которые также внесли свой вклад в медальную копилку национальной команды на V Азиатских Пара играх.