Педагоги столичных колледжей стали победителями республиканских конкурсов

Два педагога организаций технического и профессионального образования Астаны заняли первые места на республиканских конкурсах профессионального мастерства, передает официальный сайт акимата столицы.

В Семее прошёл республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов IT-сферы по компетенции «Сети и системное администрирование». В нём приняла участие педагог Высшего колледжа «ASTANA POLYTECHNIC» акимата города Астаны Светлана Лапенко, которая завоевала первое место. В ходе конкурса она продемонстрировала высокую профессиональную квалификацию в области информационных технологий, компьютерных сетей и системного администрирования.

А с 14 по 16 октября в Высшем колледже электроники и коммуникаций Павлодара был организован республиканский конкурс профессионального мастерства по компетенции «Организация движения на железнодорожной станции». Обладательницей золотой медали в этом состязании стала преподаватель специальных дисциплин Высшего колледжа транспорта и коммуникаций акимата Астаны Гульжайна Сырымбетова. В ходе конкурса поддержку ей оказывала эксперт-компатриот Лариса Матвеева.

Достижения двух педагогов демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки специалистов в организациях технического и профессионального образования столицы.

Управление образования Астаны поздравило победительниц и пожелало им успехов в дальнейшей работе.