Аким Астаны рассказал о ходе строительства второй очереди Tarlan Astana

Аким города Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о втором этапе системы легкого рельсового транспорта Tarlan Astana, передает официальный сайт акимата столицы.

«С момента запуска системы легкорельсового транспорта «Tarlan Astana»пассажиропоток составил почти 11,5 млн поездок. Данный вид транспорта пользуется спросом среди горожан и становится частью их повседневной жизни.

Параллельно продолжаем реализацию второй очереди проекта, направленной на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры столицы.

Строительство ведётся по нескольким направлениям:

Направление в сторону города Косшы

Продолжаются строительно-монтажные работы по возведению опор, эстакадных конструкций и станций. На сегодняшний день установлено 294 опоры (97%) и смонтировано 385 эстакадных конструкций (73%).

До конца 2026 года планируется завершить бетонные работы на станциях № 401, 402 и 403. Всего на этом направлении предусмотрено строительство трёх станций.

Направление в сторону мкрн Жагалау

Проект предусматривает строительство восьми станций. Геологические изыскания завершены. В настоящее время ведутся работы по установке ограждений, а также выносу и переустройству инженерных сетей для последующего развертывания строительно-монтажных работ.

Направление в сторону железнодорожного вокзала «Астана-1» (правый берег)

На данном направлении предусмотрено строительство девяти станций, включая пересадочную станцию №201. Геологические изыскания завершены.

Продолжается строительство пересадочного узла станций №201/301 вдоль проспекта Сығанақ (на участке между проспектами Кабанбай батыра и Тұран).

На участке между улицей Қазақ радиосы и проспектом Кабанбай батыра забетонированы две опоры. Также продолжаются работы по устройству свай и ростверков. На других участках ведётся подготовка к последующим строительно-монтажным работам.

Развитие сети легкорельсового транспорта - важный шаг к формированию современной и удобной транспортной системы нашей столицы», - написал Женис Касымбек.