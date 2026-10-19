В столичном детском саду №70 «Құлыншақ» с 2024/2025 учебного года в рамках экспериментальной площадки ведется системная работа по развитию познавательно-исследовательской компетентности детей дошкольного возраста через мини-лаборатории «Я хочу знать всё». На ее площадке был организован городской семинар на тему «Лаборатория чудес», передает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках проекта организованы исследовательские направления «Лаборатория чудес», «Я исследователь» и экологические работы, создающие условия для знакомства детей с живой и неживой природой, проведения опытов и развития исследовательских навыков. Кроме того, проводятся мастер-классы для педагогов, открытые организованные виды деятельности и совместные исследовательские проекты с участием родителей.

В рамках работы экспериментальной площадки был организован городской семинар на тему «Лаборатория чудес». В ходе мероприятия были проведены открытые занятия и мастер-классы на тему «Удивительный мир исследований».

В 2026/2027 учебном году в рамках экологического проекта «Юный метеоролог» и акции «Таза Қазақстан» проводятся наблюдения за природой, определение направления ветра, сбор листьев и творческие работы с использованием природных материалов.

Также на основе опыта по развитию познавательно-исследовательской компетентности детей была опубликована статья, подготовлено методическое пособие для педагогов дошкольного образования, представленное на рассмотрение городского экспертного совета.

Экспериментальная площадка «Я хочу знать всё» направлена на развитие интереса детей к природе, формирование навыков самостоятельного поиска знаний и освоение первых исследовательских умений.