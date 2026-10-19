В Астане пенсионерам предоставили бесплатные юридические и медицинские консультации

В рамках нарратива «Закон и порядок» в Центре активного долголетия Сарыаркинского района Астаны прошёл День открытых дверей для представителей старшего поколения. В ходе мероприятия посетители центра получили бесплатные консультации специалистов по юридическим и медицинским вопросам, передает официальный сайт акимата столицы.

В Дне открытых дверей приняли участие частный судебный исполнитель Гульжан Байгужиновна, юридический консультант Рахимжан Гиззатулы, нотариус Айнагуль Жакина, адвокат Айнар Махметова, врач по здоровому образу жизни Евгений Гурский и медицинский консультант центра Шагуал Сулейменова.

Специалисты провели индивидуальный приём посетителей и ответили на их вопросы. Также они дали необходимые советы и рекомендации по решению правовых вопросов, сохранению здоровья и ведению здорового образа жизни.

Главная цель мероприятия — повышение доступности квалифицированной помощи для представителей старшего поколения, а также поддержка в решении юридических и медицинских вопросов, возникающих в повседневной жизни.

Подобные встречи позволяют пожилым жителям повысить свою правовую и медицинскую грамотность, а также получить необходимую информацию и консультации напрямую от специалистов.