«Закон и порядок»: профилактический рейд провели по увеселительным заведениям в Астане

В рамках нарратива «Закон и порядок» в столичном районе Сарыарка провели профилактический рейд по увеселительным заведениям, передает официальный сайт акимата Астаны.

Профилактические мероприятия организованы аппаратом акима района Сарыарка совместно с прокуратурой и Управлением полиции района.

В ходе рейда посетителям напомнили об ответственности за совершение уголовных правонарушений, в том числе в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

В заведениях размещены информационные материалы с разъяснением предусмотренной законом ответственности.

Такие мероприятия проводятся для предупреждения правонарушений и обеспечения общественного порядка и безопасности жителей района.

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