«Закон и порядок»: профилактический рейд провели по увеселительным заведениям в Астане
В рамках нарратива «Закон и порядок» в столичном районе Сарыарка провели профилактический рейд по увеселительным заведениям, передает официальный сайт акимата Астаны.
Профилактические мероприятия организованы аппаратом акима района Сарыарка совместно с прокуратурой и Управлением полиции района.
В ходе рейда посетителям напомнили об ответственности за совершение уголовных правонарушений, в том числе в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения.
В заведениях размещены информационные материалы с разъяснением предусмотренной законом ответственности.
Такие мероприятия проводятся для предупреждения правонарушений и обеспечения общественного порядка и безопасности жителей района.
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