Столичные школьники исполнили песню «Атамекен» в честь Дня Республики

Учащиеся общеобразовательной средней школы №115 города Астаны в честь Дня Республики исполнили песню «Атамекен» народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева, передает официальный сайт акимата столицы.

Песня в исполнении школьников была призвана воспеть любовь к родной земле, гордость за свою страну и чувство патриотизма.

Через песню «Атамекен» учащиеся школы выразили своё уважение к ценностям единства народа и независимости.