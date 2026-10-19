Столичная школьница возглавила международное молодежное движение Earth Ambassadors

Ученица 10-го класса столичной школы-лицея №71 Айгерім Жиенбек на протяжении последних двух лет активно участвует в проектах в сферах экологии, молодёжной дипломатии, международного сотрудничества и образования. Школьница стала президентом международного молодёжного движения Earth Ambassadors («Амбассадоры Земли»), передает официальный сайт акимата Астаны.

Общественная деятельность Айгерім началась в восьмом классе. Сначала она помогала в организации мероприятий, а затем стала координатором отдела международных отношений движения. В этот период школьница участвовала в мероприятиях, связанных с посольствами Эстонии, Объединённых Арабских Эмиратов и Бразилии, внося вклад в развитие международного сотрудничества.

Кроме того, Айгерім создала языковой клуб с целью популяризации португальского языка и культуры. Она также организовала отдельное мероприятие, посвящённое гендерному равенству и защите прав женщин.

Есть у школьницы и достижения в экологической сфере. Айгерім заняла второе место на республиканском конкурсе Pro Eco и представила свой проект министру экологии Республики Казахстан. Также она участвовала в мероприятиях по посадке деревьев в рамках инициативы «Таза Қазақстан» и совместных экологических проектах с дипломатическими представительствами, международными организациями и представителями бизнеса.

В сентябре Айгерім была назначена президентом движения. Сегодня молодой лидер уделяет особое внимание поддержке молодёжных инициатив, укреплению международных связей и развитию экологической культуры.

Опыт Айгерім показывает, что школьники уже в годы учёбы могут активно участвовать в общественных инициативах и вносить вклад в развитие международного сотрудничества и устойчивого развития.