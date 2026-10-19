В Астане прошёл международный забег «Dostyq Run 2026»

В Астане провели международный легкоатлетический забег «Dostyq Run 2026», направленный на укрепление дружбы между народами Казахстана и Польши. На спортивном мероприятии, организованном совместно Посольством Республики Польша и Федерацией триатлона города Астаны, участники соревновались на дистанциях 2,5, 5 и 10 километров, передает официальный сайт акимата города.

По словам генерального секретаря Федерации триатлона города Астаны Жаната Кожахметова, в этом году программа соревнований расширилась: для участников была введена новая 10-километровая дистанция. Кроме того, любителям спорта была предоставлена возможность онлайн-участия.

«Совместно с Посольством Республики Польша мы провели забег «Dostyq Run». Если раньше основными дистанциями были 2,5 и 5 километров, то в этом году мы добавили и 10 километров. Также предусмотрели возможность онлайн-участия. Наша главная цель — привлечь как можно больше людей к забегу, посвящённому дружбе народов. Это не просто спортивное соревнование, а инициатива, объединяющая людей вокруг общей идеи», — сказал Жанат Кожахметов.

Для участников соревнований были подготовлены подарки. Посольство Польши предоставило подарочные наборы, а спортсменам, показавшим лучшие результаты в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин на дистанции 10 километров, были вручены специальные призы.

Представитель Посольства Польши Михал Лабенда подчеркнул, что главной целью спортивной инициативы является укрепление дружбы и взаимопонимания между гражданами двух стран.

«Идея проведения забега «Dostyq Run» была предложена с нашей стороны. Мы хотим, чтобы люди находились в тесном сотрудничестве друг с другом. Наша основная цель — бежать вместе ради дружбы и преодолевать намеченную дистанцию. Бег объединяет людей. Через эту инициативу мы хотим укрепить дружеские отношения между казахстанцами и поляками», — отметил Михал Лабенда.

Жители столицы также приняли активное участие в международном забеге. Среди них — Нуртас и Жадыра Алимбаевы. Супруги преодолели дистанцию в 2,5 километра.

«В этот раз мы пробежали 2,5 километра. Наш сын тоже регулярно участвует в марафонах и забегах. Сам я в студенческие годы учился в Польше, поэтому это мероприятие имеет для меня особое значение. Такие забеги дают возможность не только заниматься спортом, но и укреплять дружбу между двумя странами», — поделились впечатлениями участники.

Международный забег «Dostyq Run 2026» был направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие дружеских связей между гражданами Казахстана и Польши.