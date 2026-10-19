В Астане продолжается подготовка специализированной техники и коммунальных служб к предстоящему зимнему сезону. Основное внимание уделяется готовности к своевременной уборке снега, содержанию дорог, тротуаров и дворовых территорий, а также обеспечению безопасности жителей в зимний период, передает официальный сайт столичного акимата.

Во всех районах столицы проверяют техническое состояние спецтехники, исправность оборудований и противогололёдных материалов. Особое внимание уделяется готовности подрядных организаций и своевременному выходу техники на линии.

В районе Есиль к предстоящему зимнему сезону подготовлено более 400 единиц специализированной техники, в том числе автогрейдеры, фронтальные и лаповые погрузчики, пескоразбрасыватели, тракторы МТЗ со щёточным оборудованием, мини-погрузчики, роторные снегоочистители и самосвалы. К уборке улиц планируется привлечь более 500 дорожных рабочих. В период обильных снегопадов количество задействованной техники может быть увеличено до 700 единиц, а численность дорожных рабочих до 1000 человек.

В районе Сарыарка для санитарной очистки предусмотрены 609 единиц техники и 820 дорожных рабочих.

В районе Байконыр к зимнему сезону планируется задействовать 340 единиц специализированной техники и 450 дорожных рабочих. Санитарная очистка охватывает 222 улицы общей протяжённостью 311 километров. В районе Нура ежедневно планируется задействовать порядка 300 единиц техники и более 320 дорожных рабочих. При этом свыше 90% имеющейся в районе техники составляют машины, введённые в эксплуатацию в 2024–2025 годах.

В районе Алматы к зимнему содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий привлечена 21 подрядная организация. В зависимости от погодных условий планируется задействовать более 450 единиц специализированной техники. В дневное время на уборку будут выходить порядка 400 единиц техники и около 900 дорожных рабочих. Для обработки дорог и тротуаров подготовлено около 5 тысяч тонн противогололёдных материалов.

В районе Сарайшык санитарную очистку обеспечивают 17 подрядных организаций, отвечающих за уборку улиц, внутриквартальных территорий, парков и скверов. Работы охватывают 171 улицу общей протяжённостью 285 километров. Общая площадь санитарной очистки составляет более 12,7 млн квадратных метров. В зимний период здесь планируется задействовать 300 единиц спецтехники и 500 дорожных рабочих.

Подготовка к зимнему сезону во всех районах столицы продолжается. Основная задача коммунальных служб - обеспечить бесперебойную работу спецтехники, своевременную уборку снега и безопасное передвижение жителей по улицам города в зимний период.