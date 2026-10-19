В столице прошёл благотворительный забег «Pink Run Astana»

В Ботаническом саду Астаны состоялся благотворительный забег «Pink Run Astana» в поддержку женщин, борющихся с раком молочной железы. Цель мероприятия — привлечь внимание общества к женскому здоровью, разъяснить важность раннего выявления онкологических заболеваний и оказать поддержку пациенткам, передает официальный сайт акимата города.

Участники благотворительного забега через спорт популяризировали здоровый образ жизни и обратили внимание на важность профилактики и ранней диагностики рака груди.

По словам внештатного главного онколога Министерства здравоохранения, президента Ассоциации онкологов Казахстана, доктора медицинских наук, профессора Диляры Кайдаровой, рак молочной железы остаётся одной из актуальных медицинских проблем в Казахстане.

«Сегодняшний забег направлен на поддержку женщин, борющихся с этой болезнью, а также на воодушевление тех, кто уже победил недуг. В первую очередь мы должны больше говорить о методах профилактики и раннего выявления заболевания», — отметила Диляра Кайдарова.

По её словам, в Казахстане женщины в возрасте от 40 до 76 лет могут пройти бесплатный скрининг на раннее выявление рака молочной железы. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления и в установленном порядке пройти маммографическое обследование. При наличии медицинских показаний могут быть назначены дополнительные исследования.

Диляра Кайдарова подчеркнула, что своевременное прохождение профилактических осмотров позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение.

«Каждый человек должен ответственно относиться к своему здоровью. Я благодарна организаторам такой масштабной акции. Если благодаря сегодняшнему мероприятию мы внесём вклад в спасение хотя бы одной жизни, значит, этот день прошёл не зря», — сказала она.

Благотворительный забег «Pink Run Astana» был направлен на оказание поддержки гражданам, борющимся с онкологическими заболеваниями, и на то, чтобы призвать население своевременно проверять своё здоровье.