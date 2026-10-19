Братья-близнецы вместе служат спасателями в Астане

19 октября — День спасателя. В специализированной пожарной части №6 имени Аскара Забикулина в Астане уже около семи лет трудятся братья-близнецы Айсултан и Нурсултан Кемаладиновы. За это время они приняли участие в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций и спасении жителей города, передает официальный сайт акимата столицы.

Братья Кемаладиновы родились в Аральском районе Кызылординской области. В 2015 году они вместе с семьёй переехали в Астану. После окончания колледжа и прохождения срочной воинской службы, в 2019 году они поступили на службу в пожарную охрану.

На выбор профессии близнецов повлиял их старший брат Айдархан Кемаладинов, который также работал пожарным.

«В семье нас четверо братьев и сестёр — старшие брат и сестра, а мы самые младшие. Когда мы пришли на службу в 2019 году в возрасте 21 года, то были в числе самых молодых специалистов в коллективе. Мы многому научились у опытных коллег. Нашим главным примером является Аскар Забикулин, погибший при исполнении служебного долга. В будущем мы планируем продолжить обучение и войти в офицерский состав», — рассказывает Айсултан Кемаладинов.

Работа спасателей требует отличной физической подготовки, выносливости и умения оперативно принимать решения. Они заступают на суточные дежурства и в момент поступления вызова всегда готовы незамедлительно отправиться на место происшествия.

По словам Айсултана, столичные пожарные задействуются не только на происшествиях в черте города, но и при необходимости направляются на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в другие регионы.

«Обычно за дежурство поступает два-три вызова, связанных с пожарами. Помимо этого, мы выезжаем на дорожно-транспортные происшествия, помогаем людям, застрявшим в лифтах или оказавшимся в других сложных ситуациях. При необходимости готовы оказать и первую медицинскую помощь», — отмечает он.

Для пожарных важна каждая минута. После объявления тревоги личный состав надевает боевую одежду и оперативно выезжает на спецтехнике к месту вызова.

Общий вес защитного обмундирования и снаряжения спасателей может достигать 30 килограммов, а вес дыхательного аппарата со сжатым воздухом составляет около 12 килограммов.

Второй из близнецов, Нурсултан Кемаладинов, подчеркнул, что при тушении пожаров наряду с физической силой ключевое значение имеет командная работа.

«Тушение пожаров — непростой труд. Защитная одежда и оборудование весят много. Пожарный рукав, подающий воду под высоким давлением, иногда приходится держать вдвоем, потому что напор воды очень сильный», — говорит он.

Сегодня Айсултан и Нурсултан Кемаладиновы продолжают свою службу в специализированной пожарной части №6 имени Аскара Забикулина. Для близнецов, выбравших общую профессию по стопам старшего брата, главной задачей остается спасение человеческих жизней и обеспечение безопасности жителей в любых чрезвычайных ситуациях.