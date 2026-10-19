На площадке Qazaq Creative Hub в Астане прошла очередная креативная ярмарка, где был представлен творческий потенциал Карагандинской области, передает официальный сайт столичного акимата.

Ярмарка организована Фондом развития креативных индустрий в рамках республиканского проекта Creative Aimaq при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Мероприятие объединило более 80 художников, дизайнеров, ремесленников и представителей творческого бизнеса области.

На два дня Qazaq Creative Hub превратился в пространство искусства, новых идей и интересных открытий. Здесь уголь стал материалом для художественных произведений, традиционные ремесла получили современное воплощение, а авторские работы нашли покупателей.

Гости могли приобрести ювелирные украшения, дизайнерскую одежду, керамику, ковры, аксессуары, картины и оригинальные предметы интерьера непосредственно у мастеров.

Особое место заняла индустрия моды. На показах представили коллекции с национальными мотивами, современные модели верхней одежды Абайской швейной фабрики и изделия из тонкого войлока.

Дизайнеры продемонстрировали, как традиционные материалы и орнаменты используются в современных коллекциях.

Технологическая часть ярмарки была не менее разнообразной. Посетители познакомились с разработками в области промышленной 3D-печати, искусственного интеллекта и беспилотных систем. Среди представленных решений – технологии создания анатомических моделей для медицины и полимерных деталей для промышленного производства.

Насыщенной оказалась и культурная программа. Народный ансамбль песни и танца «Токырауын толкындары» Актогайского района познакомил столичную публику с музыкальным наследием Сарыарки. Концерты, показы дизайнерских коллекций и мастер-классы по традиционным ремеслам позволили гостям ближе познакомиться с творчеством региона.

Еще одним значимым событием стала презентация книг «Қайсар рух» и «Жизнь без рук» известного казахстанского художника Карипбека Куюкова.

Посетители также увидели живописные произведения мастера, чье творчество известно далеко за пределами Казахстана.

За два дня креативную ярмарку посетили 4 500 человек. Участники представили свою продукцию широкой аудитории, наладили прямые контакты с покупателями и получили новые возможности для продвижения отечественных брендов.

Creative Aimaq направлен на поддержку региональных талантов, расширение рынков сбыта, сохранение национального культурного наследия и развитие творческого предпринимательства.

Проект объединяет мастеров, дизайнеров и представителей современных творческих индустрий, создавая условия для продвижения казахстанской продукции.