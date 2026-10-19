В Астане завершился заключительный этап Кубка мира по плаванию World Aquatics Swimming World Cup Astana 2026. Международный турнир, впервые прошедший в Казахстане, собрал более 300 спортсменов из 39 стран мира. Зарубежные участники высоко оценили организацию соревнований, спортивную инфраструктуру столицы и гостеприимство казахстанцев, передает официальный сайт городского акимата.

В числе участников престижного турнира были олимпийские чемпионы и призёры, рекордсмены мира и победители крупнейших международных соревнований. Среди них — Кэмерон Макэвой (Австралия), Шивон Хоги (Гонконг), Цинь Хайян (Китай), Карсон Фостер (США), Каспар Корбо (Нидерланды), а также Маррит Стенберген и Шон Ниволд (Нидерланды).

Яркими впечатлениями от пребывания в Казахстане поделился южноафриканский пловец Питер Кутзе, завоевавший золотые медали на этапе Кубка мира в Астане и ставший победителем общего зачёта World Aquatics Swimming World Cup 2026.

Во время визита в столицу Казахстана спортсмен впервые попробовал себя в верховой езде и познакомился с местными традициями.

«Мне очень повезло, что удалось побывать на ферме и покататься на лошадях. Она находилась примерно в 15 минутах езды от города. Это был мой первый опыт верховой езды. Мы катались три часа, после чего ноги болели почти всю неделю, но оно того стоило. Я знаю, что в Казахстане много красивых лошадей, живописных гор, озёр и ферм, и мне очень хотелось всё это увидеть и почувствовать», — рассказал спортсмен.

Питер Кутзе также отметил высокий уровень организации соревнований и интерес жителей столицы к плаванию.

«Потрясающий спортивный комплекс, замечательные болельщики и отличная организация. Меня действительно удивило, сколько людей пришло посмотреть соревнования. Особенно приятно было видеть детей, которые с большим интересом следили за заплывами. Это очень важно для будущего плавания», — поделился впечатлениями победитель Кубка мира.

Астанинский этап стал заключительным в серии Silk Road Tour, которая также включала соревнования в Баку и Ташкенте. По итогам трёх этапов определились победители и призёры общего зачёта Кубка мира. Чемпионы получили по 100 тысяч долларов США, серебряные призёры — по 70 тысяч, бронзовые — по 30 тысяч долларов.

Этапы Кубка мира World Aquatics входят в число официальных квалификационных соревнований, позволяющих спортсменам отбираться на крупнейшие международные старты. Серия Silk Road Tour также стала важной частью подготовки пловцов к чемпионату мира по плаванию на короткой воде (25 м), который состоится в декабре в Пекине.