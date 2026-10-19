19 октября в Казахстане отмечают День спасателя. О тонкостях своей непростой и ответственной профессии рассказал водитель специализированной пожарной части № 24 Астаны Багдат Кульбаев, передает официальный сайт столичного акимата.

Багдат Кульбаев родом из поселка Иманово Амангельдинского района Костанайской области. После окончания школы он поступил в Рудненский социально-гуманитарный колледж имени Ибрая Алтынсарина, где выбрал математическое направление. В 2004 году начал работать учителем математики в поселковой средней школе, а затем прошел срочную военную службу в Усть-Каменогорске. Однако со временем он нашел свое призвание в профессии, связанной с помощью людям.

Решающую роль в выборе профессии сыграл пример старшего брата, который служил в противопожарной службе Костанайской области. Именно он предложил Багдату попробовать свои силы в этой сфере. После армии будущий пожарный решил пройти необходимые отборочные процедуры: медицинскую комиссию, психологическое тестирование, проверку физической подготовки и собеседование.

«Вообще не думал, что пойду по этому пути. Брат позвонил и сказал: „Если хочешь — готовься, пойдешь по моим стопам“. Я выбрал эту профессию. Мне нравится помогать людям, не жалею, что устроился на эту работу», — рассказывает Багдат Кульбаев.

В противопожарную службу он пришел в 2011 году. Начинал пожарным в Костанайской области. В 2015 году по семейным обстоятельствам перевелся в Алматы, где работал в специализированной пожарной части № 18 Наурызбайского района.

За годы службы он приобрел опыт, который помогает ему понимать задачи пожарного расчета не только с позиции водителя, но и с точки зрения сотрудников, непосредственно участвующих в тушении пожаров. В феврале этого года Багдат перешел на должность водителя специальной техники и сейчас продолжает службу в специализированной пожарной части № 24 Астаны.

На первый взгляд может показаться, что главная задача водителя пожарной машины — как можно быстрее добраться до места вызова. Однако управление тяжелым специальным автомобилем требует не только уверенного вождения, но и глубоких технических знаний. Водитель должен знать характеристики машины, уметь работать с оборудованием, разбираться в особенностях подачи воды и пены, а также рассчитывать запас воды, необходимый для тушения пожара.

Еще одна важная часть работы — поиск источников водоснабжения, необходимых для бесперебойной подачи воды. Водитель должен хорошо ориентироваться на местности и знать расположение пожарных гидрантов, резервуаров и других водоисточников.

Пожарная часть № 24 обслуживает значительную территорию столицы, поэтому умение быстро ориентироваться на местности особенно важно.

«Водитель должен хорошо знать технические характеристики автомобиля и его возможности. Мы должны понимать, сколько воды потребуется для тушения пожара, сколько сможем работать с одной автоцистерной, какое давление нужно подать, чтобы вода поступала на высоту или большое расстояние. Все это необходимо, чтобы правильно ориентировать личный состав», — объясняет Багдат Кульбаев.

В обязанности водителя также входит контроль технического состояния автомобиля. Во время дежурства машина должна быть полностью готова к выезду, а оборудование — находиться в исправном состоянии. При необходимости сотрудники самостоятельно выполняют мелкий ремонт, а при серьезных неисправностях обращаются в специализированные сервисы.

При этом скорость прибытия пожарных зависит не только от подготовки сотрудников, но и от ситуации на дорогах. По наблюдениям Багдата, в последние годы водители стали чаще уступать дорогу специальному транспорту с включенными проблесковыми маячками. По его словам, горожане постепенно осознают важность своевременного пропуска пожарных машин, автомобилей скорой помощи, полиции и других экстренных служб.

Для Багдата Кульбаева спасатель — это не только тот, кто непосредственно тушит пожар или помогает пострадавшим. Это каждый сотрудник, от которого зависит слаженная работа всего подразделения.

Водитель должен безопасно доставить коллег к месту происшествия, обеспечить работу специальной техники, а после завершения вызова благополучно вернуть расчет в подразделение. В этой профессии особое значение имеют профессионализм, ответственность и взаимное доверие.

«Быть спасателем — это большая ответственность. Люди ждут от нас помощи, и мы должны быть готовы ее оказать. В День спасателя хочу поздравить всех коллег и пожелать, чтобы каждый после дежурства благополучно возвращался домой. Пусть у всех будут мир, достаток, а в нашей стране будет спокойно!» — говорит Багдат Кульбаев.