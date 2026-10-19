Более трех тысяч звонков в сутки: как работают диспетчеры службы 112 в Астане

Ежедневно в диспетчерскую службу 112 в Астане поступает более трёх тысяч звонков, большинство из которых связано с необходимостью проведения аварийно-спасательных работ. Круглосуточный приём вызовов обеспечивают сотрудники центра, которые оперативно передают информацию соответствующим экстренным службам. Контроль за выполнением заявок осуществляется через автоматизированную систему «Көмек 112», передает официальный сайт акимата столицы.

«В центре принимаются звонки, относящиеся к компетенции служб 103, 109, 102, а также самой службы 112. Далее информация по радиосвязи незамедлительно передаётся в соответствующие подразделения. Например, при поступлении сообщения о пожаре отдаётся команда на выезд пожарной техники. Все вызовы находятся на контроле с момента выезда машин из гаража до их прибытия на место происшествия и полной ликвидации пожара. Аварийно-спасательные работы также нередко проводятся в пригородных зонах», — рассказала начальник пункта пожарной связи Центра планирования и оперативного управления ДЧС города Астаны Зауре Жукешова.

Работа диспетчеров организована посменно. Очередная смена заступает на дежурство в 08:00.

«В 08:00 происходит пересменка, и мы заступаем на дежурство. Поступают звонки, касающиеся не только служб 112 и 101, но и скорой помощи, а также полиции. Каждый звонок может быть связан с человеческой жизнью, поэтому мы принимаем и обрабатываем все обращения, передавая информацию в соответствующие экстренные службы», — рассказала диспетчер пункта пожарной связи Айдана Илиясова.

Диспетчерская служба использует автоматизированную систему «Көмек 112», в которой вызовы регистрируются автоматически, а адреса происшествий определяются в оперативном режиме.