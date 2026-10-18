Более 1600 тонн продукции представили на сельскохозяйственной ярмарке в Астане

В Астане 17 и 18 октября прошла сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей из Северо-Казахстанской, Павлодарской и Улытауской областей. На ярмарку доставили более 1600 тонн продукции. Жителям и гостям столицы предложили мясные и молочные продукты, овощи, фрукты, мед, бакалейные товары и многое другое, передает официальный сайт акимата Астаны.

Три региона привезли около 300 тонн мяса и мясной продукции, в том числе говядину, конину и баранину. Кроме того, по доступным ценам продавались субпродукты, казы и карта. Ниже рыночных цен можно было приобрести и мясо птицы, в том числе уток и гусей.

Широкий ассортимент был представлен и в рыбных рядах. Посетителям предлагали сазана, судака, форель и лосося.

«Я приходила на ярмарку два дня подряд. Вчера купила овощи и фрукты. Цены здесь ниже, чем в магазинах. Взяла лук, картофель, муку, морковь. Сегодня пришла за мясом. Цены на него значительно ниже рыночных», — рассказала жительница столицы.

Большой выбор был представлен и в молочных рядах. По выгодным ценам продавались домашнее молоко, кефир, творог, сметана, сливочное масло и различные виды сыра.

«Из Павлодарской области мы привезли два вида домашнего сливочного масла: солёное и несолёное. Вчера я продал 65 килограммов масла, а сегодня буквально за два часа — около 15 килограммов. Мы каждый год привозим свою продукцию в столицу. Люди пробуют, им нравится, и они охотно покупают», — рассказал предприниматель из Павлодарской области.

Особым спросом у посетителей пользовался кумыс из Баянаула и Жанаарки. Также покупатели активно приобретали солёный курт из Улытауской области.

«Самый вкусный кумыс можно найти в Жанаарке. Мы купили один литр за 1700 тенге. Натуральный продукт, вкус просто отличный», — поделился астанчанин.

На ярмарке также были представлены различные сорта мёда и подсолнечное масло.

Кроме того, производители из Павлодарской области представили широкий ассортимент колбас и сыров домашнего приготовления.

Высокий спрос наблюдался и на овощи и фрукты. На прилавках можно было найти яблоки, груши, хурму, бананы, виноград, мандарины и апельсины.

«Купила арбуз и две дыни. Очень крупные, думаю, будут вкусными. Цены тоже хорошие. Скоро арбузы и дыни уже сложно будет найти и на ярмарках, и в магазинах, и на рынках. Сезон заканчивается, поэтому люди стараются успеть их купить», — рассказала жительница столицы.

Помимо этого, на ярмарке продавались различные виды ягод и широкий ассортимент чая: зелёный, чёрный, травяной, фруктовый, имбирный, а также травяные сборы.

Предприниматели привезли и готовую продукцию, в том числе домашние салаты и выпечку.

Наряду с продовольственными товарами посетителям представили изделия ручной работы. Один из мастеров привёз на ярмарку домбры, изготовленные из дерева и украшенные казахскими национальными орнаментами.

За два дня ярмарку посетило большое количество жителей и гостей столицы. Для посетителей организовали концертную программу.

Проведение ярмарки позволило жителям столицы приобрести качественную отечественную продукцию по доступным ценам, а региональным производителям - представить свои товары широкому кругу покупателей.