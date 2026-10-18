Какие крупные дорожные проекты завершат в Астане в текущем году

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о крупных дорожных проектах, завершающихся в этом году, передает официальный сайт акимата столицы.

«Продолжаем комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. В текущем году работами охватываем почти 50 дорожных объектов, в рамках которых до конца года планируем построить и обеспечить проезд еще на 15 км дорожной сети. Это позволит повысить транспортную доступность и разгрузить наиболее загруженные участки города.

«Строительство улицы Тауелсиздик от пр. Кабанбай батыра до ул. Хусейн бен Талал» - по данному проекту ведется строительство инженерных сетей, а именно: ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, кабельного канала, теплотрассы и сетей связи, а также канализационной насосной станции (КНС). В настоящее время активно ведутся работы по строительству дорожной одежды.

Реализация данного проекта позволит разгрузить пр. Мангилик Ел и Туран, а также обеспечить необходимой инженерной инфраструктурой активно застраиваемую территорию левого берега в районе ул. Хусейн Бен Талал.

Необходимость реализации проекта обусловлена интенсивной застройкой и дальнейшим развитием данной территории, включая строительство новых объектов, в том числе торгово-развлекательного центра «Мега».

До конца ноября планируем обеспечить проезд на всем протяжении участка по одной стороне.

Строительство ул. Жангельдина обеспечит проезд между ул. К. Кумисбекова и Ш. Бейсековой, а также удобный подъезд к школе-гимназии №65, техническому колледжу и лицею-интернату «Білім-Инновация». На сегодняшний день ведутся работы по устройству инженерных сетей и дорожной одежде.

До 10 ноября текущего года планируем обеспечить проезд по всему участку проекта.

В рамках проекта «Строительство двухуровневой развязки на пересечении проспекта Н. Тлендиева и улицы Ш. Бейсековой» продолжаются активные строительные работы. Металлическая конструкция моста уже полностью смонтирована. Со стороны торгового дома «Астыкжан» завершены работы по устройству 2 слоя асфальтобетонного покрытия.

Все основные работы по прокладке инженерных коммуникаций завершены на 90%. Построены сети водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, тепловые сети и линии связи.

Также работы активно ведутся со стороны ул. Сейфуллина. В настоящее время ведутся работы по устройству дорожной одежды и подготовке основания под укладку асфальта, также продолжаются работы по инженерным сетям.

Реализация данного проекта позволит снизить транспортную нагрузку на ул. Акана Серы, Ш. Косшыгулулы и К. Кумисбекова, а также повысить транспортную доступность для жителей жилых массивов Коктал и Агрогородок. Кроме того, новая развязка обеспечит более удобное транспортное сообщение между левым берегом столицы и выездом в напралении с правого берега на ЖМ Уркер через улицу Ч. Айтматова.

Ведется реализация проекта «Строительство ул. 150 лет Абая на участке от пр. Тлендиева до ул. Бейбарыс Султан». Осуществляются работы по устройству дорожной одежды. До конца года планируется обеспечить проезд.

«Строительство улиц в жилом массиве Пригородный. Улица Местная 7 и Е522 (проектные наименования)»

По ул. Е522 построена ливневая канализация, ведутся работы по строительству сетей водопровода и устройству дорожной одежды. На сегодняшний день уложено 600 метров нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

До конца октября будет обеспечен проезд по ул. Е522.

Дорожные работы ведём во всех районах столицы. Подрядным организациям поручено строго соблюдать установленные сроки и обеспечить надлежащее качество работ», - написал Женис Касымбек.