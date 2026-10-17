В Астане стартовала креативная ярмарка Карагандинской области

В столичном Qazaq Creative Hub открылась креативная ярмарка Карагандинской области в рамках проекта Creative Aimaq Фонда развития креативных индустрий. 17 и 18 октября 80 мастеров, дизайнеров, художников и представителей творческих индустрий представляют жителям и гостям столицы свои работы, знакомят с культурным наследием и современными разработками региона, передает официальный сайт акимата Астаны.

На ярмарке представлены авторские картины, ювелирные украшения, национальная одежда, дизайнерские коллекции, ковры, керамика, изделия ручной работы и предметы декоративно-прикладного искусства. Посетители могут познакомиться с творчеством карагандинских мастеров и приобрести понравившиеся изделия непосредственно у авторов.

Отдельная часть экспозиции посвящена современным технологиям. Здесь представлены разработки в сфере IT, искусственного интеллекта, беспилотных технологий и промышленной 3D-печати.

Абайская швейная фабрика представила коллекцию верхней одежды, в том числе современные модели курток. Также на выставке можно увидеть художественные инсталляции, изделия из металла, авторские аксессуары и работы мастеров национальных ремесел.

Одним из ключевых событий ярмарки стала презентация книг «Қайсар рух» и «Жизнь без рук» известного казахстанского художника Карипбека Куюкова.

Художник получил международное признание благодаря своему творчеству и общественной деятельности.

На ярмарке посетители могут ознакомиться с его книгами и художественными работами, представленными в экспозиции.

В рамках культурной программы состоялось выступление Амантая Жумашулы и народного ансамбля песни и танца «Токырауын толкындары» Актогайского района. Артисты исполнили национальные песни и представили танцевальные композиции, отражающие музыкальные традиции Сарыарки.

Программа двухдневной ярмарки также включает показы дизайнерских коллекций, творческие мастер-классы и концертные выступления артистов Карагандинского концертного объединения имени Кали Байжанова.

18 октября ярмарка продолжит свою работу. Жители и гости столицы смогут посетить выставку, познакомиться с работами мастеров, принять участие в культурной программе и приобрести авторские изделия.

Место проведения: Qazaq Creative Hub, улица Жошы хан, 16/2.

Вход свободный.