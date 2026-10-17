Более 1 600 тонн продуктов: в Астане проходит ярмарка трех областей

В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка, на которой товаропроизводители трех областей представляют более 1 600 тонн продуктов питания. Фермеры из Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областей продают мясо, молочную продукцию, овощи, рыбу, мед и другие товары напрямую потребителям, предоставляя жителям города возможность выбрать продукты в одном месте, передает официальный сайт акимата столицы.

Ярмарка проходит на ипподроме «Казанат» (улица Каркаралы, 1) с 09:00 до 18:00.

На ярмарке продаются мясо и мясопродукты, молочная продукция, овощи, яйца, рыба, мед, бакалейные товары и другие виды продуктов питания.

Производители Павлодарской области доставили на ярмарку 110 тонн мяса и мясопродуктов; 440 тонн овощей; 17 тонн молочной продукции; 24 тонны бакалейных товаров; 14 тонн рыбы; 10 тонн меда; 100 тысяч штук куриных яиц.

От Северо-Казахстанской области представлено более 1 000 тонн продукции, в том числе: 110 тонн мяса и мясопродуктов; более 400 тонн овощей; более 180 тонн молочной продукции; более 80 тонн бакалейных товаров; 5 тонн рыбы; 10 тонн меда; 240 тысяч штук куриных яиц.

Фермеры Улытауской области привезли 60 тонн мяса и мясопродуктов; 20 тонн молочной продукции.

«Для нас очень важно предлагать продукцию напрямую покупателю. Люди, пришедшие на ярмарку, могут спросить цену, увидеть качество и купить товар в необходимом количестве. Поскольку здесь собрались производители из нескольких регионов, выбор у жителей расширяется. Особенно высок спрос на ежедневно потребляемые мясо, молочные продукты и овощи. Через такие торговые площадки мы можем познакомить с нашей продукцией больше людей и установить связи с постоянными потребителями», — сказал продавец из Северо-Казахстанской области Айдос Сарсенбаев.

Для жителей города главным преимуществом ярмарки также является возможность выбрать самые разные продукты в одном месте и сравнить цены. По мнению жительницы Астаны Айгерим Касымовой, такие ярмарки помогают планировать семейный бюджет.

«Продукты питания — это ежедневные расходы каждой семьи. Поэтому для нас важно покупать качественную продукцию по доступной цене. Поскольку на ярмарке представлены товары от производителей из разных регионов, можно сразу выбрать несколько видов продукции. Кроме того, есть возможность узнать, откуда доставлен товар, спросив у самого производителя. Если бы такие ярмарки организовывались регулярно, это было бы выгодно как для горожан, так и для приехавших продавать свою продукцию фермеров», — отметила она.

Ярмарка продлится до 18 октября. Жители и гости города могут приобретать продукты питания в течение двух дней с 09:00 до 18:00.