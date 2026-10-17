Более 120 мероприятий: как в Астане отметят День Республики

25 октября в Казахстане отметят День Республики. В честь национального праздника в Астане запланировано более 120 торжественных, культурно-познавательных, образовательных, спортивных, экологических и социальных мероприятий. Жителей и гостей столицы ждут концерты, выставки, спектакли, спортивные турниры, праздничные акции, открытие новых объектов и многое другое, передает официальный сайт акимата Астаны.

Ко Дню Республики в столице запланировано открытие ряда новых объектов. Так, начнут работу многофункциональные комплексы «TANYM SPORT» по адресу: улица М. Тулебаева, 3, и «TANYM ART», расположенный на улице Султан Бейбарыс, 15.

Кроме того, планируется открытие пристройки к многопрофильной городской детской больнице № 2, а также приёмно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице № 2.

К национальному празднику в Астане также подготовили насыщенную культурно-образовательную программу, включающую встречи с представителями литературы и искусства, научно-практические конференции, выставки, тематические вечера, дебаты и другие мероприятия.

20 октября в 17:00 во Дворце «Жастар» состоится патриотический вечер «Елім деп соққан жүрегім». В этот же день во всех школах столицы проведут единый классный час, посвящённый Дню Республики.

С 20 по 24 октября в столичных школах организуют дебаты среди учащихся на тему «Если бы я был Президентом…», а также конкурс рисунков «Менің елім – Қазақстан».

21 октября в 11:00 в Музее Сакена Сейфуллина пройдёт культурно-познавательный вечер «Ұлт рухын ұлықтаған Сәкен». В этот же день в школе-лицее № 92 имени Акжана Аль-Машани состоится интеллектуальная игра «QAZAQSTAN QUIZ» среди участников клуба «Будущий прокурор» имени Утегена Сеитова.

22 октября в 11:00 в Доме дружбы состоится конференция с участием Научно-экспертной группы.

В этот же день в Центральной детско-юношеской библиотеке в 11:00 пройдёт встреча с писателем и драматургом Жолтаем Жұмат-Әлмашұлы на тему «Зерделі ұлт – кітап оқитын отбасынан басталады». Позже здесь организуют литературное мероприятие «Әдебиет әлеміндегі түнгі керуен» в формате ночи в библиотеке.

В 19:00 во Дворце «Жастар» эстрадно-симфонический оркестр «Астана» представит праздничную концертную программу «Ұлы дала әуені».

23 октября в 10:00 в Государственном архиве Астаны состоится встреча со школьниками «Егемен елдің ертеңі».

В 11:00 в Центральной городской библиотеке имени М. Ауэзова пройдёт встреча государственного и общественного деятеля Сауытбека Абдрахманова и историка, кандидата исторических наук, профессора Күлпаш Ілиясовой с активной молодёжью столицы. Тема встречи — «Байтақ елім – Қазақстан!».

Праздничные мероприятия также организуют в центрах активного долголетия всех шести районов столицы.

23 октября в 11.00 состоится праздничная концертная программа «Ән-жырым саған, Қазақстан» по адресу проспект Р. Кошкарбаева, 29/1. Вечером того же дня культурную программу продолжит Государственный театр танца «НАЗ», который в 19:00 представит концерт «Аңсаған арман».

Также во всех шести районах столицы состоятся праздничные концерты.

В частности, 24 октября концертные программы организуют в жилых массивах «Пригородный», «Отау», «Промышленный», «Бағыстан», «Өндіріс» и «Железнодорожный», в скверах «Коргалжын», «Жағалау», «Ататюрк», «Айғыржал» и «Жастар», а также на Городской площади.

Насыщенная программа запланирована и непосредственно в День Республики — 25 октября. В 11:00 Музей искусств приглашает посетителей на лекцию-концерт «Рухты ел», а Государственный академический русский театр имени М. Горького представит сказку «Легенда о Ер-Тостике».

Музыкальный театр юного зрителя в 16:00 проведёт творческий вечер «Қазақстан өнерінің мақтаныштары», а в 18:00 представит музыкальную драму «Абай – Тоғжан».

В это же время Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова покажет спектакль «Жас Абай».

Кроме того, 25 октября для детей из социально уязвимых категорий населения организуют экскурсии в Национальный музей Казахстана и к монументу «Байтерек».

В праздничные дни жители и гости столицы также смогут посетить сельскохозяйственную ярмарку. Она пройдёт 24 и 25 октября на парковке ипподрома «Казанат» по адресу: шоссе Каркаралы, 1.

Свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители Карагандинской и Костанайской областей. Ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00. Посетители смогут приобрести свежие продукты питания напрямую у производителей по выгодным ценам.

Отдельное место в программе празднования Дня Республики займут спортивные соревнования, которые объединят профессиональных спортсменов, молодёжь и жителей столицы разных возрастов.

С 15 по 17 октября на «Барыс Арене» пройдёт этап Кубка мира по плаванию. Для посещения соревнований необходимо приобрести билет.

17–18 октября с 09:00 в спортивном комплексе Sana Sport в рамках идеологии «Закон и порядок» пройдёт турнир по волейболу среди сотрудников организаций, подведомственных акимату Астаны.

19 октября в Паралимпийском тренировочном центре (Акшоқы-2) состоится чемпионат Астаны по тоғызқұмалақ среди участников с нарушениями зрения. На следующий день, 20 октября, в 10:00 здесь же пройдёт открытый чемпионат города по шахматам среди участников с нарушениями слуха и зрения.

22 октября в 10:00 в Центре активного долголетия состоится турнир по шахматам среди пенсионеров района Есиль.

В этот же день в 14:00 в педагогическом колледже «МУА» пройдут соревнования по национальным видам спорта среди студентов колледжей района Алматы.

23 октября в 10:00 на Аллее писателей состоятся состязания по национальным видам спорта среди жителей района Байконыр. Участники посоревнуются в тоғызқұмалақ, асық ату, армрестлинге и игре в лянгу.

24 октября на «Барыс Арене» состоится чемпионат мира по видам борьбы. Для посещения соревнований необходимо приобрести билет.