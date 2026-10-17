Ко Дню Республики в Астане стартуют акции «Republic Day» и «Bereke Fest»

С 17 по 27 октября в Астане пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», приуроченные ко Дню Республики. В рамках акций жители и гости столицы смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары по сниженным ценам, передает официальный сайт акимата Астаны.

Основной период праздничных скидок и специальных предложений продлится с 21 по 27 октября. В эти дни в торговых центрах и магазинах столицы будут действовать акции и распродажи на различные категории товаров.

Инициаторами республиканских акций выступили Министерство торговли и интеграции РК совместно с местными исполнительными органами.

Цель акций — повышение доступности товаров для населения, поддержка отечественных производителей и развитие внутренней торговли.

В Астане к акции «Republic Day» присоединятся 10 торгово-развлекательных центров, а к «Bereke Fest» — 48 торговых объектов различных торговых сетей.

Список торговых объектов, участвующих в акции «Republic Day»:

1. ТРЦ «Mega Silk Way» — пр. Кабанбай батыра, 62.

2. ТРЦ «Хан Шатыр» — пр. Туран, 37.

3. ТРЦ «Аружан» — ул. И. Жансугурова, 8/1.

4. ТРЦ «Сарыарка» — пр. Туран, 24.

5. ТРЦ «Asia Park» — пр. Кабанбай батыра, 21.

6. ТРЦ «Даму мол» — ул. Ж. Нажимеденова, 26.

7. ТРЦ «Green Mall» — ул. Сыганак, 17Б.

8. ТРЦ «Koktal» — пр. Нургисы Тлендиева, 12А.

9. ТРЦ «Жибек жолы» — ул. Ахмета Байтурсынулы, 34.

10. ТРЦ «NCITY» — пр. Туран, 53В.

Список торговых объектов, участвующих в акции «Bereke Fest»:

Торговая сеть «Magnum»

1. Пр. Туран, 55Д.

Торговая сеть «Астыкжан»

2. Ул. Акжол, 28.

3. Ул. Ж. Нажимеденова, 26.

4. Пр. Нургисы Тлендиева, 15.

Торговая сеть «SMALL»

5. Ул. Субханбердина, 2/1.

6. Ул. Богенбай батыра, 26.

7. Пр. Абая, 48, ТД «Жаннур».

8. Ул. Кенесары, 4, ЖК «Эмират».

9. Пр. Абылай хана, 27/3, ТД «Азия Сити».

10. Пр. Туран, 65.

11. Пр. Кабанбай батыра, 21, ТРЦ «Asia Park».

12. Пр. Кабанбай батыра, 6/2.

13. Ул. Чингиза Айтматова, 44.

14. Ул. Достык, 18, БЦ «Москва».

15. Ул. Масаты, 24.

16. Пр. Улы Дала, 88.

17. Пр. Кошкарбаева, 15А.

18. Ул. С. Асфендиярова, 1.

19. Ул. Жумекена Нажимеденова, 34А.

20. Ул. Сыганак, 1Б, ТД «Tumar».

21. Ул. А. Байтурсынова, 34, ТРЦ «Jibek Joly».

Торговая сеть «SPAR»

22. Ул. Кенесары, 38.

23. Ул. Сагадата Нурмагамбетова, 21, ЖК «Балкадиша».

24. Ул. Анет баба, 7, ЖК «Кыран».

Торговая сеть «АНВАР»

25. Пр. Туран, 45.

Торговая сеть «Greenwich»

26. Коргалжынское шоссе, 43.

27. Ул. А. Байтурсынова, 29А.

Торговая сеть «ВКУСМАРТ»

28. Ул. Кенесары, 80.

Торговая сеть «Фермаг»

29. Пр. Кабанбай батыра, 9/2

30. Пр. Мәңгілік Ел, 53

31. Пр. Улы Дала, 61

32. Ул. Иманбаева, 7А

33. Пр. Кошкарбаева, 56

34. Ул. Аманжолова, 32

35. Ул. Мухамедханова, 19

36. Ул. Толе би, 46,

37. Ул. Толе би, 57,

38. Ул. Бокейхана, 8

39. Ул. Бокейхана, 20

40. Ул. Сарайшык, 8

41. Пр. Улы Дала, 27

42. Ул. Конституции, 22

43. Ул. Алматы, 11

44. Ул. Сыганак, 2

45. Ул. Аль-Фараби, 9/1

46. Ул. Калдаякова, 17

47. Ул. Тыныбаева, 18.

48. Пр. Улы Дала, 41/4