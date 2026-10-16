Новые тренажеры для жителей с особыми потребностями установили в столичном парке
Новые тренажеры установили для людей с ограниченными возможностями в Центральном парке столицы, передает официальный сайт акимата Астаны.
Благодаря установке новых тренажеров можно выполнять реабилитационные упражнения на инвалидной коляске на свежем воздухе.
А частности, в парке появились:
Тренажёр для восстановления ног;
Тренажёр для рук;
Кроссовер Бубновского.
Новая площадка расположена в Центральном парке, между амфитеатром и гостиницей «The St. Regis Astana».