Новые тренажеры для жителей с особыми потребностями установили в столичном парке

Новые тренажеры установили для людей с ограниченными возможностями в Центральном парке столицы, передает официальный сайт акимата Астаны.

Благодаря установке новых тренажеров можно выполнять реабилитационные упражнения на инвалидной коляске на свежем воздухе.

А частности, в парке появились:

Тренажёр для восстановления ног;

Тренажёр для рук;

Кроссовер Бубновского.

Новая площадка расположена в Центральном парке, между амфитеатром и гостиницей «The St. Regis Astana».