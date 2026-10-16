В Театре кукол Астаны состоялась премьера спектакля «Бумажный дождь» грузинского режиссёра Николаза Сабашвили, посвящённого влиянию современных технологий на человеческие взаимоотношения, передает официальный сайт столичного акимата.

Действие спектакля разворачивается в небольшом городке, жители которого ведут простую, но наполненную смыслом жизнь. Они общаются, проводят время вместе, делятся радостями и поддерживают друг друга в трудные минуты. Для них главным остаются искренние отношения и живое общение.

Однако привычный уклад жизни постепенно меняется с появлением новых технологий. Сначала в городке появляется телевизор. Поначалу жители не знают, что это такое и как им пользоваться, но со временем привыкают к новшеству. Постепенно экран начинает занимать всё больше места в их жизни, вытесняя привычное общение. Люди, которые раньше проводили время вместе, теперь, даже находясь в одной комнате, погружаются каждый в свой мир.

С развитием технологий появляются новые устройства и виртуальный мир, которые ещё больше захватывают внимание жителей. В погоне за новшествами люди постепенно теряют связь друг с другом. Живое общение уступает место виртуальному, а искренние человеческие отношения отходят на второй план.

В итоге человек оказывается зависимым от созданного им технологического мира. Осознав последствия, создатель технологий решает уничтожить своё творение. Лишь после этого жители вновь начинают общаться, сближаются и возвращаются к прежним отношениям.

Как отмечает художественный руководитель Театра кукол Куат Ежембек, адаптировавший постановку на казахский язык, спектакль затрагивает не только вопрос влияния технологий, но и более глубокую тему человеческих взаимоотношений.

«Бумажный дождь» — это постановка не только о вреде современных технологий. В её основе лежит большой, общий для всего человечества вопрос: «Не отдалили ли мы сами себя друг от друга в погоне за цивилизацией?». Нельзя отрицать их блага. Тем не менее проблема заключается не в самих технологиях, а в выборе человека, который их использует. Технологии должны служить человеку, а человек не должен становиться рабом технологий. Художественная особенность спектакля как раз и заключается в том, что эта мысль передаётся не просто словами, а через сценическое действие», — отметил Куат Ежембек.