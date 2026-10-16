В преддверии начала осенних каникул столичная прокуратура провела профилактическую встречу с учащимися школы-гимназии №83 имени Ы. Алтынсарина, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе встречи школьникам разъяснили требования законодательства, основные меры безопасности, правила поведения во время осенних каникул, а также вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Кроме того, обсуждены правовые аспекты повседневной жизни. Учащиеся смогли задать интересующие их вопросы и получить соответствующие разъяснения.

Проведение подобных встреч является одним из направлений системной профилактической работы, направленной на повышение правовой грамотности несовершеннолетних, формирование уважительного отношения к закону и предупреждение правонарушений.