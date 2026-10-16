Просветительскую встречу с участием видных деятелей провели для столичных школьников

В столичной школе-лицее № 37 имени Сырбая Мауленова состоялась торжественная просветительская встреча «Мен елімнің дамуы үшін», посвященная патриотизму, ответственности за будущее страны и важности личного вклада каждого гражданина в развитие Казахстана, передает официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие объединило учащихся, молодых педагогов и выдающихся представителей литературы, государственной и общественной деятельности, юриспруденции и спорта.

Его главной целью стало формирование у молодежи уважения к труду, стремления к знаниям и готовности служить своей Родине.

Среди почетных гостей встречи были Народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Төлен Әбдік; поэт, лауреат международной премии «Алаш» Серік Тұрғынбекұлы, государственный советник юстиции 3-го класса, почетный юрист Казахстана, посвятивший свою трудовую деятельность государственной и общественной службе, генерал-майор Әсет Әділхан, полковник МВД Казахстана, почетный ветеран ведомства Бауыржан Ашитов.

В мероприятии также приняли участие доктор юридических наук, профессор, президент общественного фонда имени Сырбая Мауленова Касым Мауленов и другие.

Гости мероприятия поделились с участниками историями своего жизненного и профессионального пути, рассказали о преодолении трудностей, значении настойчивости и постоянного саморазвития. Они подчеркнули, что успех достигается благодаря трудолюбию, ответственности, целеустремленности и преданности своему делу.

Особое внимание было уделено вопросам служения Родине, профессионального становления молодых специалистов и роли образования в воспитании достойного поколения. Учащиеся и молодые педагоги смогли задать гостям интересующие их вопросы и получить ответы, основанные на многолетнем опыте известных деятелей.

Выступления почетных гостей помогли участникам встречи по-новому взглянуть на значение личных достижений и гражданской ответственности. Примеры из жизни писателей, общественных деятелей и спортсменов наглядно показали, что каждый человек способен внести свой вклад в развитие общества и государства.

Встреча прошла в атмосфере открытого диалога, взаимного уважения и преемственности поколений. Она стала значимым событием в жизни школы, объединившим представителей разных профессий вокруг общей идеи — воспитания образованной, ответственной и патриотичной молодежи.