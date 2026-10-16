Столичных художников приглашают стать авторами новых муралов в Астане
Акимат столичного района Алматы приглашает художников, граффитистов и всех творческих людей поучаствовать в преображении городских пространств, став авторами новых муралов, передает официальный сайт акимата Астаны.
Художники и граффитисты могут представить свои идеи для создания новых муралов, которые в будущем украсят фасады домов или зданий в столичном районе Алматы.
Что нужно для участия:
1. Подготовить эскиз будущего мурала или граффити.
2. Описать идею и концепцию: что именно вы хотите изобразить и какой смысл вложить в работу.
После отбора и согласования эскиза определят место, где можно будет реализовать проект.
Более подробную информацию можно получить по телефону:
8 708 928 80 30 — Аяна Канат, советник акима района Алматы.