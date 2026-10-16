Столичных художников приглашают стать авторами новых муралов в Астане

Акимат столичного района Алматы приглашает художников, граффитистов и всех творческих людей поучаствовать в преображении городских пространств, став авторами новых муралов, передает официальный сайт акимата Астаны.

Художники и граффитисты могут представить свои идеи для создания новых муралов, которые в будущем украсят фасады домов или зданий в столичном районе Алматы.

Что нужно для участия:

1. Подготовить эскиз будущего мурала или граффити.

2. Описать идею и концепцию: что именно вы хотите изобразить и какой смысл вложить в работу.

После отбора и согласования эскиза определят место, где можно будет реализовать проект.

Более подробную информацию можно получить по телефону:

8 708 928 80 30 — Аяна Канат, советник акима района Алматы.