«Читающая нация»: новые методы развития культуры чтения предложили в Астане

Конкурс для педагогов на лучшие методические разработки предложили провести в Астане. Инициатива была озвучена во время подписания меморандума в рамках проекта «Читающая нация», передает официальный сайт столичного акимата.

Документ подписали руководитель проектного офиса «Читающей нации» по Астане Жаксыбай Боранбаев и директор столичного Института профессионального развития – филиала Национального центра «Өрлеу» Ерлан Калмаков.

Цель – сотрудничество в популяризации литературы среди населения.

Конкурс методических разработок станет одним из первых совместных шагов. Учителям предложат поделиться приёмами, которые помогают увлечь детей книгами.

Лучшие работы можно будет развить и в дальнейшем использовать в системе образования Астаны.

Эти идеи пригодятся и участникам республиканского марафона «Читающая нация». В нём школьникам и другим участникам предстоит прочитать по 15 книг и оставить отзывы.

Для организаторов важен интерес к чтению, который сохранится и после завершения марафона.

«Мы хотим привить культуру чтения, чтобы это стало привычкой и после пятнадцатой книги ребёнок сам захотел прочитать шестнадцатую», – отметил Жаксыбай Боранбаев.

Для этого наставникам нужны понятные способы поддерживать интерес участников и замечать, когда он начинает снижаться. Конкурс поможет собрать такие подходы, в том числе идеи по взаимодействию учителей с родителями.

Отдельное внимание планируют уделить школьным библиотекарям. Жаксыбай Боранбаев сообщил, что для них хотят провести встречу, выслушать предложения и обсудить их роль в развитии культуры чтения.

«Библиотекарь – это не охранник библиотеки, а хранитель знаний», – отметил он, добавив, что значение этой профессии сегодня недооценивают.

Во время встречи педагоги предложили приглашать в школы авторов книг и проводить айтысы, чтобы знакомить детей с литературой в разных форматах. Все озвученные предложения будут рассмотрены.