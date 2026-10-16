Столичные конькобежцы завоевали 16 медалей на чемпионате Казахстана

В Астане завершился чемпионат Республики Казахстан по конькобежному спорту среди взрослых. По итогам соревнований, которые прошли на ледовом катке «Алау», столичные спортсмены завоевали 16 медалей: 4 золотые, 8 серебряных и 4 бронзовые, передает официальный сайт городского акимата.

В чемпионате приняли участие около 100 спортсменов из восьми регионов страны. Участники соревновались на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров, а также в масс-старте, командных спринте и гонке.

Представители столицы продемонстрировали высокие результаты как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Так, Кристина Силаева стала чемпионкой Казахстана на дистанции 500 метров среди женщин, показав результат 38,28 секунды. Артур Галиев завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров, а Акжол Нуралы одержал победу на дистанции 1500 метров. Ещё одну золотую награду в копилку столицы принесла мужская сборная Астаны, занявшая первое место в командной гонке.

Серебряными призёрами чемпионата стали Артур Галиев на дистанции 500 метров, Кристина Силаева и Акжол Нуралы на дистанции 1000 метров. Елизавета Голубева завоевала две серебряные медали на дистанциях 1500 и 3000 метров. Кроме того, мужская и женская сборные Астаны заняли вторые места в командном спринте, а женская команда столицы стала серебряным призёром в командной гонке.

Бронзовые медали завоевали Алина Дауранова на дистанции 500 метров, Диана Бачурина на дистанции 3000 метров, Абылайхан Кайыргазы на дистанции 5000 метров и Азамат Саткожа в масс-старте.

Отметим, что по результатам чемпионата Казахстана будет проводиться отбор спортсменов для участия в этапах Кубка мира по конькобежному спорту, которые стартуют в ноябре.