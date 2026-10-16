Астана жасөспірімдер арасында күрестен «Жас сарбаз барысы» турнирі өтті
Астанадағы Өндіріс спорт кешенінде 25 қазан – Республика күніне орай күрестен «Жас сарбаз барысы» турнирі өтті, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Аталған іс-шараны «Жас сарбаз – намыс пен рух алаңы» жобасы аясында Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен «Жас сарбаз жасөспірімдер әскери-патриоттық қозғалысының Астана қалалық филиалы» ұйымдастырды.
«Бүгін елордалық жас сарбаздар арасындағы «Жас сарбаз барысы» турнирі өтіп жатыр. Бұл – қазақ күресінен екінші рет өткізіліп отырған сайыс. Турнирде білім беру ұйымдары мен мектептерден келген 40-қа жуық палуан күш сынасады. Қатысушылар 2010-2011 жылы туғандар, салмақтары 80 келіден жоғары. Бүгін олардың арасынан түйе палуанды анықтап, жеңімпаз атанған қатысушы республикалық «Жас сарбаз барысы» турниріне жолдама алмақ. Сонымен қатар, бұдан басқа да жүлделі орындар сарапқа салынады», – деді «Жас сарбаз жасөспірімдер әскери-патриоттық қозғалысының Астана қаласы бойынша төрағасы Айдархан Махамбет.
Жарысқа қатысушы жасөспірімдердің бірі чемпион болу басты мақсаты екенін айтып, алдағы жоспары жайлы ой бөлісті.
«Республикалық медицина академиясынан келдім. Жасым 16-да. Күреске қатысқаныма 6-7 жылдай болып қалды. Бүгінгі сайыста жақсы күресіп, чемпион болуды мақсат етемін. Қазақстандықтарды келе жатқан мерекеміз – Республика күнімен құттықтаймын», – деді турнир қатысушыларының бірі Ілияс Кәкімов жарыс алдында.
Айта кетейік, ұйымдастырушылардың мәліметінше, елордалық жас сарбаздар арасында спорт іс-шарасымен қатар, әскери-патриоттық әндер сайысы да өтіп жатыр.