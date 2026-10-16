Новый ледовый каток Triathlon Ice Park обустраивают в столичном районе Алматы

В столичном районе Алматы начали обустраивать каток Triathlon Ice Park. Площадь ледовой площадки составит 1 200 м². Открытие запланировано на конец октября, передает официальный сайт акимата Астаны.

Благодаря специальному холодильному оборудованию и современной технологии поддержания льда каток позволит наслаждаться катанием даже при относительно тёплой погоде.

Пространство украсят новогодним декором и праздничной иллюминацией, создающими особую зимнюю атмосферу. Для посетителей предусмотрена аренда качественных коньков, зона отдыха с подогревом, а также горячими напитками и едой.

Triathlon Ice Park станет новым местом для активного зимнего отдыха, ярких эмоций и приятного времяпрепровождения с семьёй и друзьями.