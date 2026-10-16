Церемония открытия финального этапа Кубка мира по плаванию прошла в Астане

В Астане состоялась торжественная церемония открытия заключительного этапа Кубка мира по плаванию World Aquatics Swimming World Cup 2026. Престижный международный турнир, который впервые проходит в Казахстане, собрал более 300 спортсменов из 39 стран мира, передает официальный сайт столичного акимата.

В церемонии открытия турнира приняли участие президент Международной федерации водных видов спорта World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам, министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов, а также представители спортивной общественности.

«Проведение Кубка мира — важный шаг на пути развития отечественного спорта. Этот турнир даёт нашим спортсменам возможность соревноваться с сильнейшими атлетами мира и приобретать ценный опыт. Уверен, что соревнования придадут новый импульс молодым спортсменам и вдохновят тысячи детей заниматься плаванием. На протяжении веков Великий шёлковый путь соединял народы и культуры. Сегодня этот исторический путь вновь объединяет нас — через спорт, дружбу и честную конкуренцию», — отметил Ербол Мырзабосынов.

Соревнования проходят с 15 по 17 октября в столичном спортивном комплексе «Барыс Арена». За медали борются ведущие пловцы мира, в том числе олимпийские чемпионы и призёры, победители и медалисты чемпионатов мира.

Казахстан на домашнем этапе представляют 22 спортсмена, в числе которых и представители Астаны.

В 2026 году Кубок мира проходит в рамках международной серии Silk Road Tour. Первые два этапа состоялись в Баку (Азербайджан) и Ташкенте (Узбекистан), Астана принимает заключительный этап соревнований.