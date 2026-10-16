Какие объекты водоснабжения построят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых объектов водоснабжения, передает официальный сайт столичного акимата.

«При развитии города уделяем особое внимание инфраструктуре. Модернизируем и строим объекты теплоснабжения, электричества, канализации, ливневок, водоснабжения и др. Хотел бы подробнее остановиться на водоснабжении города.

Если в 2024 году объем водопотребления был 340 тыс. м³/сутки, то в этом году уже 380 тыс. м³/сутки. Для увеличения мощностей строим и модернизируем ряд объектов.

К примеру, ранее мы построили и ввели в эксплуатацию третью насосно-фильтровальную станцию (НФС-3). Мощность проекта – 105 тыс. м³/сутки. В следующем году планируем приступить к реализации проекта по расширению НФС-3, что даст дополнительно 70 тыс. м³/сутки.

Также один из важных проектов – реализация технического водовода от насосной станции Тельмана. Из 13,2 км проложили 10,5 км сетей. Данный водовод позволит обеспечить подачу подачу исходной воды в объеме 50 тыс. м³/сутки на станции водоподготовки.

Кроме того , ведем работы по реализации четвертой насосно-фильтровальной станции (НФС-4) с подводящим водоводом от канала им. К. Сатпаева. Мощность проекта составит 210 тыс. м³/сутки.

В общей сложности в ближайшие годы необходимо реализовать порядка 20 проектов по строительству магистральных сетей водоснабжения. Реализация данных проектов позволит обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение города с учетом дальнейшего развития столицы и роста потребления воды», - написал Женис Касымбек.