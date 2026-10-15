Федерация тенниса Республики Казахстан реализует в Астане проект «Baby Tennis», направленный на повышение физической активности детей и формирование у них интереса к теннису с раннего возраста, передает официальный сайт столичного акимата.

Инновационный проект уже внедрен в детских садах № 1, 11, 37, 58, 84, 89, 93, 98. Кроме того, элементы тенниса в качестве дополнительных занятий проводятся в детских садах № 8, 9, 12, 15, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 54, 55, 60, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 83, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 97, 99.

Главная цель проекта — ознакомление детей дошкольного возраста с базовыми элементами тенниса, развитие у них ловкости, точности движений, способности удерживать равновесие и координации посредством формирования навыков правильного удержания ракетки и контроля мяча.

Содержание программы адаптировано под возрастные особенности детей и направлено на освоение простых теннисных приемов через игру. Такие упражнения, как перекатывание, бросание, ловля мяча и его направление ракеткой, способствуют совершенствованию зрительно-моторной координации, развитию пространственного ориентирования и концентрации внимания. Наряду с этим особое значение придается учету индивидуальных возможностей детей и созданию условий для выполнения упражнений в безопасной среде.

Проект «Baby Tennis» способствует обогащению двигательного навыка дошкольников, развитию их физических способностей, повышению интереса к регулярным занятиям спортом и приобщению к здоровому образу жизни.