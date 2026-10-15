С 17 октября оформить именные школьные и льготные транспортные карты для проезда в столичном автобусном общественном транспорте можно будет на 18 станциях Tarlan Astana. Об этом сообщает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на CTS.

Помимо Центральной кассы, увеличится количество специализированных касс по оформлению транспортных карт, что повысит доступность услуги для жителей столицы.

В указанных кассах можно оформить льготные и школьные транспортные карты для оплаты проезда в автобусах и на легкорельсовом транспорте «Tarlan Astana».

Именные транспортные карты могут оформить:

учащиеся учебных заведений столицы в возрасте от 7 до 18 лет;

граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в Астане и относящиеся к льготным категориям, утверждённым маслихатом столицы.

Для оформления школьной транспортной карты необходимо предоставить:

оригинал удостоверения личности либо паспорта одного из родителей или законных представителей;

оригинал свидетельства о рождении ребёнка с ИИН;

оригинал справки из учебного заведения Астаны;

цветную фотографию размером 3 × 4 см или 4 × 6 см.

Для оформления льготной транспортной карты необходимо предоставить:

- оригинал удостоверения личности или паспорт;

- оригинал пенсионного удостоверения;

- цветная фотография размером 3 × 4 см или 4 × 6 см.

Цифровые документы в мобильном приложении eGov Mobile, в том числе «Социальный ID» действительны при предъявлении.

С перечнем категорий граждан, имеющих право на льготный проезд, можно ознакомиться в приложении к Публичному договору, размещённому на сайте CTS.