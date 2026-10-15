Каток протяженностью 1,4 км откроют в Астане

В Астане на территории Линейного парка реализуется проект ASTANA WINTER PARK / MEGAICE — новое пространство для массового катания на коньках, семейного отдыха и зимних развлечений. Открытие ледового парка запланировано на 15 ноября, передает официальный сайт столичного акимата.

Общая площадь ледового катка составит 6 тысяч квадратных метров, а протяжённость ледового маршрута — 1 400 метров.

В отличие от традиционных катков, новое пространство будет включать протяжённые ледовые дорожки, зоны отдыха, праздничное освещение и необходимую инфраструктуру для комфортного времяпрепровождения.

Для удобства посетителей предусмотрены тёплые павильоны, пункты проката коньков, зоны семейного отдыха и объекты общественного питания.

Для поддержания качества ледового покрытия предусмотрено использование профессионального холодильного оборудования, специализированных ледозаливочных машин и современных инженерных систем.

Кроме того, прорабатывается возможность внедрения световых и интерактивных технологий, которые позволят создавать различные визуальные эффекты на льду.

Проект реализуется с привлечением частных инвестиций и международного опыта в сфере создания ледовой инфраструктуры.

Первый сезон работы ледового парка продлится до 31 марта 2027 года.