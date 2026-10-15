«Астана Жас жігер»: в столице прошел футбольный турнир среди молодежи категории NEET

В Астане в рамках проекта «Астана Жас жігер», направленного на поддержку неработающей и неучащейся молодежи категории NEET, прошел футбольный турнир с участием восьми команд, передает официальный сайт столичного акимата.

Эта инициатива, организуемая уже третий год подряд, направлена на социализацию молодежи, ее активное вовлечение в общественную жизнь и укрепление взаимных связей. Помимо спортивных соревнований, в рамках проекта проводятся консультационные встречи и образовательные лекции с участием юристов и психологов.

«Сегодня в столице насчитывается около 500 тысяч молодых людей. Среди них много тех, кто занимается творчеством, увлекается спортом и интересуется наукой. В этот раз мы объединили молодых людей, которые трудятся на столичных рынках. С помощью таких проектов можно укрепить связи между молодежью, а также повысить их правовую, финансовую и цифровую грамотность», — отметил руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Астаны Самат Ибраев.

В дальнейшем по спортивному направлению, помимо футбола, планируется проведение соревнований по волейболу, настольному теннису, армрестлингу, шахматам и другим видам спорта. Кроме того, будут организованы консультационные встречи с участием юристов и психологов, образовательные лекции и открытые диалоги.

По словам руководителя управления, в столице насчитывается более 20 рынков. На каждом из них есть свои спортивные команды. Большая часть молодежи занимается футболом. Проект позволяет объединить эти команды и наладить связи на основе общих интересов.

Наряду с повышением общественной активности молодежи, в рамках проекта приоритет отдается продвижению государственных программ и инициатив. В частности, планируется широкая популяризация среди молодежи принципов «Закон и порядок», «Таза Қазақстан» и «Адал азамат».