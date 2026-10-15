«Единство. Закон. Общество»: в Астане обсудили вопросы развития межэтнических связей
В столичном Доме дружбы организован семинар на тему «Государственная этнополитика и вопросы развития межэтнических отношений», передает официальный сайт акимата Астаны.
Целью мероприятия, организованного Казахстанской ассоциацией развития при поддержке Министерства культуры и информации, стало повышение профессиональных компетенций членов информационно-разъяснительных групп и совершенствование их знаний в сфере государственной этнополитики.
Исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация развития» и модератор семинара Анар Битебаева провела презентацию проекта и отметила, что данный семинар проходит во всех регионах страны в рамках республиканской программы «Единство. Закон. Общество».
На семинаре депутат Курултая Наталья Рамазанова выступила с докладом на тему «Межэтническое противостояние: от противоречий к конфликтам».
Магистр гуманитарных наук, религиовед и эксперт по отношениям между государством и религиозными объединениями Али Укенов проанализировал для информационно-разъяснительной группы природу межэтнических конфликтов, а также предложил основные принципы, которых следует придерживаться для их контроля и предотвращения.
По его словам, сегодняшняя цель — предложить новые методы специалистам, работающим в этой сфере.
В завершение семинара специалистам отрасли были вручены сертификаты.