«Единство. Закон. Общество»: в Астане обсудили вопросы развития межэтнических связей

В столичном Доме дружбы организован семинар на тему «Государственная этнополитика и вопросы развития межэтнических отношений», передает официальный сайт акимата Астаны.

Целью мероприятия, организованного Казахстанской ассоциацией развития при поддержке Министерства культуры и информации, стало повышение профессиональных компетенций членов информационно-разъяснительных групп и совершенствование их знаний в сфере государственной этнополитики.

Исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация развития» и модератор семинара Анар Битебаева провела презентацию проекта и отметила, что данный семинар проходит во всех регионах страны в рамках республиканской программы «Единство. Закон. Общество».

На семинаре депутат Курултая Наталья Рамазанова выступила с докладом на тему «Межэтническое противостояние: от противоречий к конфликтам».

Магистр гуманитарных наук, религиовед и эксперт по отношениям между государством и религиозными объединениями Али Укенов проанализировал для информационно-разъяснительной группы природу межэтнических конфликтов, а также предложил основные принципы, которых следует придерживаться для их контроля и предотвращения.

По его словам, сегодняшняя цель — предложить новые методы специалистам, работающим в этой сфере.

В завершение семинара специалистам отрасли были вручены сертификаты.