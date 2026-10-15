Работу по профилактике пожаров в жилых домах усилили в отопительный сезон в Астане

В период отопительного сезона сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны ведут активную профилактическую работу среди жителей жилого сектора, разъясняя правила пожарной безопасности и проверяя состояние систем отопления, передает официальный сайт акимата столицы.

Спасатели провели очередной профилактический рейд в столице, направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций и помощь жителям в своевременном устранении нарушений, представляющих угрозу их жизни и здоровью.

Особое внимание при обходе частного сектора уделяется домовладениям, в которых проживают социально уязвимые категории населения, а также домам с печным отоплением.

В 173 домах установлены датчики угарного и природного газа, а также дымовые пожарные извещатели. Кроме того, в ходе профилактических мероприятий проведена очистка дымоходов более чем в 50 домовладениях, а специалисты осмотрели системы отопления и электропроводку, проверили их состояние и заменили элементы питания в ранее установленных автономных пожарных извещателях.

Отдельное внимание сотрудники ДЧС уделяют домам барачного типа и общежитиям. С 15 сентября сотрудники Департамента совместно с полицией, представителями местных исполнительных органов, АРЭК и волонтерами ежедневно проводят профилактические обходы. В рамках отопительного сезона дважды организовывались масштабные рейды с привлечением порядка 1 000 сотрудников. К настоящему времени обследовано 544 домовладения, а охват населения превысил 13 тысяч человек.

Во время обходов специалисты проверяют состояние печей и дымоходов, обращают внимание на наличие трещин и исправность электропроводки. Жителям напоминают, что перед началом отопительного сезона необходимо проверить печь, устранить повреждения и очистить дымоход. Не менее важно следить за состоянием электропроводки и не допускать нарушений, в том числе ненадежных соединений проводов. Неисправное отопительное оборудование, засорённые дымоходы и проблемы с электричеством могут привести к пожару, поэтому выявленные недостатки необходимо устранять своевременно.

«Во время обходов наши сотрудники фиксируют выявленные нарушения, а затем повторно посещают домовладения, чтобы проверить, устранены ли они. Если нарушения сохраняются, мы продолжаем разъяснительную работу и при необходимости привлекаем соответствующие службы и организации. Наша задача — взаимодействовать с жителями и добиваться того, чтобы они устраняли недостатки. В первую очередь это необходимо для безопасности самих людей», — рассказал старший инженер УГПК ДЧС города Астаны, капитан гражданской защиты Жалгасбек Маратов.

Одним из важных направлений профилактической работы является установка датчиков угарного газа.

Во время рейдов специалисты не только размещают датчики, но и объясняют жильцам, как они работают и почему важно следить за состоянием элементов питания. Устройства работают от батареек.

Жители, которым требуется помощь в устранении нарушений, связанных с пожарной безопасностью, также могут обратиться в ДЧС. Сотрудники ведомства взаимодействуют с местными исполнительными органами и волонтёрами, чтобы помогать населению в решении подобных вопросов. Это касается не только очистки дымоходов, но и других проблем, которые могут создавать угрозу безопасности в жилых домах.

Отдельное направление работы связано с заботой о пожилых родственниках. В рамках акции сотрудники ДЧС на собственном примере показывают, насколько важно проверять безопасность жилья близких, особенно перед наступлением холодов.

«Безопасность родителей — это наш долг. Мы начали с себя: приходим домой, проверяем печь, смотрим, соблюдаются ли правила безопасности, при необходимости устанавливаем датчики. Своим примером хотим показать, что забота о близких начинается с простых, но очень важных действий. Нужно заранее убедиться, что дома всё в порядке, и не ждать, пока произойдёт чрезвычайная ситуация», — подчеркнул Жалгасбек Маратов.