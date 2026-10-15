В детской библиотеке №5 города Астаны в рамках проекта «Читающая нация» прошла мотивационная встреча на тему «Книга и личностное развитие (Self-Development)» для студентов организаций технического и профессионального образования, передает официальный сайт акимата столицы.

Основная цель мероприятия — ознакомление молодёжи с качественной литературой, формирование культуры чтения, а также повышение их интереса к саморазвитию, совершенствованию предпринимательского мышления и освоению навыков soft skills.

Во встрече приняли участие студенты 2-3 курсов столичных колледжей (организаций технического и профессионального образования), представители стартап-клубов и бизнес-инкубаторов, а также члены студенческих советов.

«В рамках проекта «Читающая нация» стартовал марафон. В ходе марафона участники должны прочитать 15 книг по семи направлениям в течение шести месяцев. Эта инициатива направлена на формирование культуры чтения у граждан Казахстана и повышение интеллектуального потенциала страны. Сегодня вы студенты. В будущем, когда вы устроитесь на работу и начнёте тесно взаимодействовать с обществом, вы увидите пользу от книг, прочитанных именно сейчас. Книга не только даёт человеку знания, но и развивает мышление, учит принимать решения и формирует взгляд на жизнь. Поэтому каждая прочитанная сегодня книга может стать основой ваших будущих достижений», — отметил руководитель проектного офиса проекта «Читающая нация» по городу Астане Жаксыбай Боранбаев.

По его словам, формирование культуры чтения — это не просто развитие отдельного человека, а важный шаг, способствующий прогрессу всего общества. Формирование образованного, стремящегося к знаниям и широкого кругозора поколения имеет особое значение для будущего страны.