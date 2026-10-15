«Читающая нация»: в Астане прошла лекция, посвящённая наследию Абая

В Институте образования Казахского национального педагогического университета имени Абая в городе Астане прошла лекция на тему «Наследие Абая: слово хакима и современное мышление», передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе лекции кандидат филологических наук Динара Бисмильдина и известный абаевед, кандидат филологических наук, доцент, деятель культуры Жандос Аубакир подробно остановились на литературно-духовном наследии Абая, обсудив воспитательное значение и важность произведений великого мыслителя в современном обществе. В свою очередь, руководитель регионального проектного офиса проекта «Читающая нация» по городу Астане Жаксыбай Боранбаев связал заветы хакима с жизненным выбором, профессиональной ориентацией и вопросами саморазвития современной молодёжи.

Во время мероприятия обсуждались мысли Абая о знаниях, науке, труде, нравственности и духовном совершенствовании. Кроме того, особое внимание было уделено сути учения «Толық адам», формированию национальных ценностей у молодёжи и роли наследия Абая в становлении сознательного гражданина.

Во встрече приняли участие руководство Института образования и студенты 1-2 курсов университета. Лекция, прошедшая в формате открытого обмена мнениями, позволила студентам глубже понять мировоззрение Абая, расширить свои духовные горизонты и повысить интерес к национальному наследию.