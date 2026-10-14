Программа «Сарыарқа тану»: в Астане воспитанники детских садов изучают регионы Казахстана

Во всех государственных и частных детских садах Астаны для 5-летних детей внедрена программа «Сарыарқа тану». Она направлена на знакомство дошкольников с историей, природой и культурой столицы, формирование любви к родному краю и ответственного отношения к окружающей среде. Кроме того, в детских садах функционирует экспериментальная площадка «ELTANU», призванная повысить интерес детей к изучению других регионов Казахстана, передает официальный сайт акимата столицы.

Содержание программы основано на взаимосвязанном знакомстве с историей, природой и культурой Сарыаркинского региона и города Астаны. Дети получают соответствующие их возрасту сведения о Сарыарке как о древнем крае и о выдающихся личностях — выходцах из этого региона. Наблюдая за сезонными изменениями погоды, изучая флору и фауну родного края, его реки и озера, реку Есиль и столичные парки, они учатся бережному отношению к природе.

В рамках тем, посвященных городу Астане, воспитанники расширяют свои представления о становлении и развитии столицы, ее районах, правом и левом берегах, первых и главных улицах. Также они знакомятся с такими интересными местами, как архитектурные сооружения города, историко-культурные памятники, старинные объекты, музеи и театры, и изучают традиции, сложившиеся в столице.

При реализации программы эффективно используется метод интеграции ее содержания в распорядок дня. Элементы программы систематически внедряются во время утреннего приема, прогулок, игр, изобразительной деятельности и прослушивания сказок. Например, наблюдение за природными явлениями во время прогулки или рисование природы Сарыарки в процессе изобразительной деятельности повышают познавательные и творческие способности детей. Кроме того, для усвоения содержания программы в организованной деятельности широко применяются игровые технологии и творческие задания. Дети учатся свободно выражать свои мысли через рисование, аппликацию и составление рассказов. Эта работа формирует у них эстетический вкус и развивает навыки выражения собственного мнения.

В результате реализации программы расширяются познавательные представления детей о родном крае, растет их интерес к окружающей среде. Воспитанники узнают о природных особенностях Сарыарки, достопримечательностях Астаны и могут выразить свои мысли о способах охраны природы. Вместе с тем у них формируются чувства гордости за родной край, ответственности и патриотизма.

В рамках программы в детских садах была внедрена экспериментальная площадка «ELTANU». Программа «ELTANU» направлена на то, чтобы повысить интерес детей к познанию и исследованию бескрайних просторов, природы, истории и культуры Казахстана. Познавательный поиск, берущий начало в родном крае, перерастает в знакомство с другими регионами страны, что позволяет расширить кругозор детей, сформировать уважение к национальному наследию и любовь к Родине.