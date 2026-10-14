Звезды мирового плавания провели мастер-класс для юных атлетов в Астане

В рамках предстоящего этапа Кубка мира по плаванию World Aquatics Swimming World Cup Astana 2026 именитые участники турнира провели эксклюзивный мастер-класс для юных атлетов в ледовом дворце «Барыс Арена», передает официальный сайт столичного акимата.

Своим богатым опытом, секретами мастерства и профессиональными тонкостями с молодым поколением поделились легенды современного спорта: олимпийский чемпион Кэмерон Макэвой, чемпион мира Цинь Хайян и призер мирового первенства Юй Итинг. Участниками часовой встречи стали 35 воспитанников спортивных школ и клубов в возрасте от 10 до 12 лет, представляющих самые разные регионы.

Для юных пловцов эта встреча стала уникальным шансом взглянуть на профессиональный спорт изнутри. Ребята смогли не только отработать элементы техники под руководством титулованных атлетов, но и пообщаться со своими кумирами в неформальной обстановке. Звезды плавания поделились историями своего спортивного пути, рассказали о преодолении трудностей и дали ценные наставления, которые станут для детей мощнейшим стимулом для дальнейших тренировок и новых побед.

Напомним, этап Кубка мира World Aquatics Swimming World Cup Astana 2026 впервые пройдет в столице Казахстана с 15 по 17 октября. Турнир станет грандиозным финишем престижной серии Silk Road Tour, стартовые этапы которой ранее успешно состоялись в Баку и Ташкенте.

Кэмерон Макэвой поделился впечатлениями от встречи с юными спортсменами и отметил, насколько важен подобный опыт для подрастающего поколения.

«Для меня это особенный опыт. Очень приятно познакомиться с плавательным сообществом Астаны. Когда я был маленьким, мне очень нравилось участвовать в подобных мастер-классах и учиться у профессионалов, которыми я восхищался. Поэтому здорово приехать сюда и поделиться своими знаниями с юными спортсменами, которые только начинают свой путь в плавании. Я также заметил среди ребят немало талантливых пловцов, и это очень радует», - отметил олимпийский чемпион.