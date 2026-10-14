Учащиеся Астаны вошли в ТОП-100 лучших студентов колледжей Казахстана
Завершился республиканский конкурс «ТОП-100 студентов колледжей Республики Казахстан», направленный на выявление и поддержку талантливых и активных учащихся организаций технического и профессионального образования, демонстрирующих высокие результаты в учебной, профессиональной, общественной и проектной деятельности. В число лучших вошли студенты из Астаны, передает официальный сайт столичного акимата.
Конкурс проводился в несколько этапов: на уровне организаций ТиППО, региональном и республиканском уровнях. Участники представляли информацию о своих профессиональных и учебных достижениях, реализованных проектах, общественной активности и личном вкладе в развитие выбранной профессии.
По итогам конкурса пять студентов организаций технического и профессионального образования города Астаны вошли в ТОП-100 студентов колледжей Республики Казахстан:
− Серікбек Жасулан - Колледж ТОО «Astana IT University»;
− Болатова Айша - Профессионально-технический колледж;
− Әлмахан Алинур - Колледж общественного питания и сервиса;
− Ысқақ Ақниет - Высший международный колледж Магжана Жумабаева;
− Асланқызы Ляззат - Технологический колледж.
Их достижения являются результатом целеустремленности, высокого уровня профессиональной подготовки, активного участия в общественной и образовательной жизни, а также стремления развивать выбранную профессию.