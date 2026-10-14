Культура чтения в цифровую эпоху: в Астане прошла содержательная встреча

В Евразийском гуманитарном институте в Астане прошла содержательная встреча на тему «Культура чтения в цифровую эпоху: ИИ, социальные сети и интеллектуальная нация», передает официальный сайт акимата столицы.

Основная цель мероприятия — повышение интереса к чтению книг среди молодежи, разъяснение важности осознанного использования цифровых технологий и развитие интеллектуального потенциала студентов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о формировании культуры чтения, роли искусственного интеллекта и социальных сетей в современном обществе, а также о значении книги в воспитании образованного и интеллектуального поколения. Участники поделились своими мыслями о влиянии чтения на личностное развитие, критическое мышление и расширение кругозора.

Программа встречи продолжилась тематической дискуссией, художественным чтением и интеллектуальной игрой «Скрытые книги». Интеллектуальная игра была организована по 15 книгам, рекомендованным в рамках направления «Читающий университет» марафона «Читающая нация». Студенты проявили активность, проверив свои знания и находчивость. По итогам игры участникам, показавшим особую активность и давшим правильные ответы, были вручены подарки.

Кроме того, в университете прошла книжная ярмарка, организованная издательствами «Отбасы хрестоматиясы» и «Qasymkitap». На ярмарке был представлен ряд книг в рамках направления «Читающий университет», что позволило студентам ознакомиться с литературой и выбрать необходимые для себя книги.

В рамках встречи также была презентована работа университетских клубов «Оқы» и «Өріс әдеби». Члены клубов призвали студентов к совместному чтению книг, обсуждению произведений и критическому взгляду на прочитанные труды. В дальнейшем планируется проведение регулярных встреч по книгам, предложенным в рамках марафона. В ходе таких обсуждений студенты будут анализировать содержание произведений, оценивать поступки героев и обмениваться мнениями о том, какое решение они приняли бы на их месте.

Мероприятие было направлено не только на повышение мотивации студентов к чтению, но и на их интеллектуальное развитие, взаимный обмен мнениями и укрепление интереса к литературе.