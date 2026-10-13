В Астане в 2026–2027 учебном году в организациях дошкольного и среднего образования экологические часы, посвященные экологическому воспитанию, будут проводиться каждую третью неделю месяца. Первый урок в рамках новой инициативы прошел 14 сентября на тему «Вода — богатство Казахстана: цени, береги, сохраняй!», в нем приняли участие около 300 тысяч учащихся всех столичных организаций среднего образования. Экологические часы направлены на формирование у детей навыков экономии природных ресурсов, охраны окружающей среды и социальной ответственности, передает официальный сайт акимата столицы.

В целях формирования экологической культуры учащихся в школах проводятся «Экочасы», акции «Таза Қазақстан», субботники, работы по озеленению, экологические челленджи, исследовательские проекты и конкурсы. С учащимися проводится разъяснительная и практическая работа по экономии воды, электроэнергии и других природных ресурсов, сортировке отходов, недопущению загрязнения окружающей среды, а также заботе о растениях и животных.

Особое внимание уделяется защите водных ресурсов. В рамках проекта AQUA LAB школьники изучают способы экономии воды, проводят эксперименты, контролируют уровень водопотребления в школе и разрабатывают собственные предложения, направленные на эффективное использование водных ресурсов. Кроме того, организуются экологические экскурсии, встречи со специалистами, проектные и творческие работы.

В ходе экочаса учащимся подробно разъяснили значение воды в жизни человека, природе и развитии общества. Школьники обсудили ограниченность водных ресурсов, необходимость их эффективного использования и вклад каждого человека в сохранение запасов воды.

На уроках состоялся обмен мнениями вокруг вопросов: «Зачем нужно экономить воду?», «Как тратить меньше воды в повседневной жизни?», «Какой вклад в защиту водных ресурсов могу внести я?», а также были выполнены задания, направленные на повышение экологической ответственности учащихся.

При этом главная цель экочаса — не просто предоставить учащемуся информацию об охране природы, а превратить экологические знания в конкретные действия.

Для качественного и системного проведения экочасов организациям образования был предложен специальный комплекс методических ресурсов «Су сандығы».

В его состав вошли тематические планы уроков, специально разработанные видеоматериалы, информационные и наглядные ресурсы. Эти материалы оказывают методическую поддержку педагогам в организации экочасов и позволяют содержательно раскрыть тему в соответствии с возрастными особенностями учащихся.

Кроме того, использование видеоматериалов привлекает внимание учащихся к реальным экологическим проблемам и позволяет связать теоретическую информацию с конкретными примерами из повседневной жизни.

Экологическое воспитание не ограничивается разовой акцией. Оно формируется из ежедневных привычек ребенка, его отношения к окружающему миру и понимания последствий своих действий.

Поэтому основная идея системы экочасов в Астане — не «говорить об экологии», а «учить действовать экологично».

В дальнейшем в рамках экочасов, которые будут проходить каждую третью неделю месяца, будут охвачены различные темы, направленные на охрану окружающей среды, эффективное использование природных ресурсов и внедрение ценностей «Таза Қазақстан» в повседневную жизнь.

Забота о природе начинается с мыслей о будущем. А ответственность за будущее формируется из сегодняшних действий ребенка.

Проект «ҚАМҚОР» направлен на формирование у учащихся таких ценностей, как доброта, сострадание, благотворительность, взаимопомощь и социальная ответственность. В рамках проекта организуются социально значимые мероприятия, формирующие у учащихся заботливое отношение к обществу, семье, пожилым людям, детям, гражданам, нуждающимся в особой поддержке, и к окружающей среде.

В рамках проекта реализуются благотворительные акции, волонтерские инициативы, меры социальной поддержки, помощь пожилым людям, поддержка нуждающихся семей, экологические акции, благоустройство школ и территорий, забота о животных. Учащиеся выявляют социальные проблемы, участвуют в разработке и реализации малых социальных проектов и инициатив, направленных на их решение.

Кроме того, особое значение придается развитию волонтерской культуры учащихся, их активному участию в общественной работе, повышению чувства взаимного уважения и ответственности. При реализации социальных проектов учитываются возрастные особенности, интересы и возможности учащихся.

К реализации проекта привлекаются заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, школьный парламент, руководитель волонтерского клуба, учителя химии и биологии. Они поддерживают социальные инициативы учащихся, координируют работу по планированию, организации и подведению итогов проектов.