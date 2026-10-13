Воспитание на основе ценностей: в Астане встретились кураторы колледжей

В Астане «Учебно-методический центр дополнительного образования для детей» провел открытую площадку на тему «Основы воспитания и обучения на основе ценностей: образцы сценариев и разработок», передает официальный сайт акимата столицы.

Мероприятие было организовано в соответствии с годовым планом на базе «Астанинского транспортного колледжа ALT имени М. Тынышпаева».

В ходе мероприятия в свободном формате презентовали образцовые сценарии, разработки и рекомендации, выслушали мнения и бурно обсудили практическую работу по следующим темам: «Обучение и воспитание — основа общечеловеческих и национальных ценностей», «Честный гражданин как зеркало повседневных поступков: опыт воспитания в колледже», «Формирование личности, впитавшей ценности «Честного гражданина», «От заботы к ценностям: развитие социальной активности студентов», «Идея

«Ұлт ажары» в рамках программы «Адал азамат», «Опора национального самосознания: легендарная Роза» и «Единая воспитательная программа «Адал азамат»: важность ценностей».

«Целью открытой площадки был обмен методическим и практическим опытом кураторов в организации учебно-воспитательного процесса на основе ценностей. В этом мероприятии 1 заместитель директора по воспитательной работе и 7 классных руководителей (кураторов групп) смогли продемонстрировать важный и эффективный опыт воспитательной работы через практические разработки, методические рекомендации и сценарии, соответствующие содержанию месяца ценностей Единой воспитательной программы «Адал азамат», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Астанинского транспортного колледжа ALT имени М. Тынышпаева Айнур Сарсенбаева.

На мероприятии были показаны важные и эффективные пути реализации Единой воспитательной программы «Адал азамат», а также концепций «Таза Қазақстан» и «Закон и порядок». Было продемонстрировано, как донести глубокое воспитательное значение 6 ценностей и 6 проектов в соответствии с потребностями и восприятием студентов.

рактическая площадка охватила кураторов и новоприбывших заместителей директоров по воспитательной работе из 32 колледжей.