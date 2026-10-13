Форум по кибербезопасности прошел в Астане

В Астане прошел форум «Уроки цифровой безопасности от АФМ», в ходе которого участникам рассказали о наиболее распространенных схемах мошенничества и способах защиты от цифровых угроз, передает официальный сайт столичного акимата.

Форум прошел в интерактивном формате с разбором реальных случаев мошенничества, презентациями и тематическими заданиями. Участники могли задать вопросы специалистам, обсудить подозрительные ситуации и проверить свои знания во время квиза.

Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и КГУ «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» акимата города Астаны». Мероприятие состоялось при поддержке акимата Астаны.

В форуме приняли участие более 1500 студентов, а также представители государственных органов, депутаты, общественные деятели и известные медийные личности.

Одной из главных тем встречи стали дипфейки — изображения, видео и аудиозаписи, созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта. Такие подделки могут имитировать внешность и голос знакомого человека, известной личности или даже руководителя организации.

Как отметили эксперты, мошенники используют не только технические возможности нейросетей, но и человеческие эмоции. Например, человек может получить видеосообщение от знакомого с просьбой срочно перевести деньги или услышать голос родственника, который якобы попал в беду. В подобных ситуациях злоумышленники рассчитывают на страх и растерянность человека.

Эксперт по финансовой безопасности CitizenSec Гульдана Жуматай и офицер АФМ Гүлзия Қарсыбай рассказали о современных способах цифрового обмана и объяснили, на что следует обращать внимание при проверке подозрительного контента.

Эксперты подчеркнули, что даже убедительное сообщение необходимо перепроверять. Если близкий человек просит срочно перевести деньги, лучше самостоятельно связаться с ним по известному номеру. При подозрительном звонке от имени банка или государственного органа рекомендуется завершить разговор и обратиться в организацию по официальным контактам.

Еще одной важной темой форума стало дропперство — участие в схемах по переводу и обналичиванию денежных средств через банковские счета третьих лиц.

Мошенники нередко предлагают студентам и молодым людям легкий заработок. Для этого их просят предоставить банковскую карту, принять денежный перевод и отправить средства дальше за вознаграждение. Иногда подобные предложения маскируют под удаленную работу или финансовые услуги.

Однако участие в таких операциях может привести к серьезным последствиям. Владелец счета рискует оказаться вовлеченным в незаконную финансовую схему, даже если считает, что просто выполняет поручение другого человека.

Участникам разъяснили, почему нельзя передавать посторонним банковские карты, сообщать данные для доступа к счетам или соглашаться на сомнительные денежные переводы.

Отдельное внимание организаторы уделили социальной инженерии — методам психологического воздействия, с помощью которых мошенники вынуждают людей раскрывать конфиденциальные данные или переводить деньги.

В подобных схемах злоумышленники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, служб доставки или знакомыми. Они стремятся вызвать страх, создать ощущение срочности либо заинтересовать обещанием легкого заработка.

Специалисты рекомендовали не сообщать коды из SMS и push-уведомлений, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения по просьбе незнакомых людей. Любые требования срочно перевести средства на «безопасный счет» должны стать поводом прекратить разговор и самостоятельно проверить информацию.

В числе приглашенных гостей были блогер Нұргелді Кердеш, актриса и телеведущая Татьяна Турлай, блогер Хаким Мукарам и другие представители медиаиндустрии.

Модераторами выступили блогер и ведущая киберспортивных мероприятий Айгерим Дунамис и официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.

Участие известных спортсменов и медийных личностей позволило привлечь внимание молодежи к вопросам финансовой безопасности и повысить осведомленность о современных видах мошенничества.